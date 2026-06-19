我是廣告 請繼續往下閱讀

▲姚正菁（如圖）曾在港劇《俠客行》擔任女主角之一，郭富城承認過和她交往，但兩人分手後她一度去拍三級片，最終仍淡出幕前。（圖／翻攝自YouTube）

▲姚正菁（右）在結拜儀式上向Sam哥敬茶，現場還邀請不少藝人同樂。（圖／翻攝自汪曼玲FB）

▲資深媒體人汪曼玲（右起）介紹Sam哥和姚正菁認識，兩人結拜為義兄妹。（圖／翻攝自汪曼玲FB）

曾是TVB紅花旦的姚正菁，最為人熟知的莫過於「郭富城第一個承認過的女友」，現年60歲，外表凍齡、漂亮依舊。近日她與香港印刷行業的大老闆之一Sam哥高調辦起義結金蘭的宴席，也邀請一些藝人好友同樂，照片中的她星味不減，網友紛紛敲碗：「請回到幕前吧。」她和郭富城分手、離開TVB之後，一度也順應風潮拍了幾部三級片引起話題，但之後息影、嫁到紐西蘭，就沒再有任何演出。姚正菁已改名姚舜薰，年輕時俏麗甜美，曾有過「縮水關之琳」的稱號。她一度被TVB力捧，還和梁朝偉合演《俠客行》，當時事業甚至比郭富城還要被看好。然而郭富城因一支廣告在台灣大爆紅，再順利反攻回香港，姚正菁反倒陷入瓶頸，因而戀情破局又離開TVB後，索性奮力一搏、主演三級片，可惜成效有限。60歲的她擁有凍齡外表，網友敲碗求復出，她卻似乎沒有這個打算。從幕前轉行經商，姚正菁的生活已經不一樣，由於她女兒林映說近年先參選溫哥華的華裔小姐，再接棒她踏進演藝圈，觀眾也勾起對她的回憶，盛讚她雖然年過半百，保養依舊得宜，不輸昔日丰采。而她和印刷業的大老闆Sam哥是在資深媒體人汪曼玲牽線下結識，Sam哥財力雄厚，在演藝圈人脈極廣，經常出錢出力支持，曾包場請大家欣賞《尋秦記》，不愛張揚、作風踏實，姚正菁成為他的義妹，自然就擁有了一座大靠山。姚正菁身穿端莊上衣配黑色短裙出席這場喜宴，網民讚嘆她臉蛋與身材保養得宜，幾乎零走樣。應邀出席的藝人朋友，包括胡楓、羅蘭、盧海鵬、李龍基等一堆資深演員，在大家面前，姚正菁向Sam哥敬茶，Sam哥則回贈金幣一枚，現場氣氛熱烈，眾家藝人除了又唱又跳，更玩遊戲、大灑紅包，充滿歡樂的氣氛。