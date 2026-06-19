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▲兩人身穿同款居家服，梧桐妹不僅一手握著對方，無名指上還戴上戒指，照片一出立刻引發關注。（圖／梧桐妹IG@angelsun619）

女星賈靜雯與前夫孫志浩的愛女梧桐妹（Angel）長大後女人味十足，且尺度也越來越大。經常在社群分享日常生活的她，今（19）日迎來21歲生日，梧桐妹在IG限動上PO出一張與神秘人物的合照，雖照片中兩人皆未露臉，但對方的身形看似是男性，而梧桐妹文中也寫道：「21歲有你更好。」疑似在生日當天官宣戀情。梧桐妹今過21歲生日，一早她便PO出一張神秘合照，照片中兩人皆未露臉，但穿著同款居家服，梧桐妹不僅一手握著對方，無名指上還戴上戒指，照片一出立刻引發關注。此外，她在文中也曖昧寫道：「21歲有你更好。」再加上兩人親密的互動，疑似在生日當天曝光戀情。事實上，梧桐妹過去曾與曹格的兒子JOE傳過烏龍緋聞，當時她在IG限動上PO出JOE專心打籃球的照片，JOE則貼出梧桐妹拿手機自拍、俏皮眨眼的照片，並標註彼此的社群帳號，引發網友揣測兩人進展為男女朋友關係，話題一度登上微博熱搜。不過事後JOE親自闢謠，在社群上表示「Just a friend chill」，直接否認戀情。身為媽媽的賈靜雯向來很尊重梧桐妹，過去受訪時也說過女兒很有異性緣，且不反對她談戀愛，近日出席活動時被問及女兒尺度，賈靜雯則表示自己很支持，更笑虧媒體「很保守」，非常支持女兒做自己。而梧桐妹曾公開未來男友的兩大條件，坦言自己喜歡帥哥，但重點是個性要好，還開玩笑要網友幫忙介紹對象：「可以來介紹幾個哈哈哈。」對於感情相當大方。