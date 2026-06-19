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威力彩10.38億被端走！中獎彩券行「遭抓包有鬼」質疑

想說看看有沒有人中貳獎，不看不知道，他們竟然同時開出7注貳獎......這真的有人中獎嗎？我自己是不相信啦！」

▲台北市中山區「八方進財彩券行」除了開出頭獎10.38億外，被網友發現還開出7注貳獎，中獎真實性遭到質疑。（圖/台彩官網）

一間彩券行能包頭獎、貳獎嗎？包牌策略「大獎帶小獎」解析

然而一間彩券行是否可以把頭獎、貳獎都包下？答案是可以的，只要得主使用的是「包牌買法」。

800元包牌法：

5600元包牌法：

▲威力彩包牌法「大獎帶小獎」解析一圖看懂。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

原地退休！頭獎得主超幸運獎金再加碼993萬

算下來總計可以實領8億3415萬元，已經確定可以直接原地退休，令人稱羨。

▲本次終結連槓的威力彩頭獎得主可以實領8億3415萬元，已經確定可以直接原地退休，令人稱羨。（圖/記者張嘉哲攝）

威力彩18日晚間開出頭獎10.38億元中獎號碼，結果在端午節前夕終結連槓，由台北市中山區「八方進財彩券行」開出一注獨得，是今年最高單注頭獎紀錄。不過消息曝光後，有網友查詢該期開獎結果，卻意外發現該間彩券行竟然也同時開出7注貳獎，讓許多認為「這真的有人中獎嗎？我是不相信啦！」貼文引起廣大迴響，不過有內行人也解答「得主包牌的啦！大獎帶小獎，也不是第一次了」。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「端午節前威力彩10億又被開出來了，好奇去查是哪間彩券行，結果是台北中山區的八方進財彩券行，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「包牌中獎很常見好嗎，過年也常常這樣有人大小紅包都中。」仔細看派彩結果，八方進財彩券行總計開出了1注頭獎、7注貳獎，這裡合計總共中了8注，只要得主使用的是「800元包牌」、「5600元包牌」的話，就會產生這樣的派彩結果，根據18日晚間開出的中獎號碼「02、23、09、08、15、18，第二區為04」來看，以下是兩種包牌能涵蓋的買法：該張彩券買中02、23、09、08、15、18搭配第二區01至08，派彩結果頭獎1注、貳獎7注。該張彩券會有7組號碼搭配第二區01至08，7組號碼中，有一組就是「02、23、09、08、15、18」，派彩結果頭獎1注、貳獎7注。所以按照這個買法，該位幸運頭獎得主，不僅中頭獎10.38億元，還有7注貳獎總計993萬7274元，根據目前課稅規定，威力彩頭獎和貳獎都要課徵20%所得稅以及0.4%印花稅，