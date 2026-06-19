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▲黃湘婷已經寫好遺書，每年都會更新內容。（圖／大愛提供）

童星出身的黃湘婷曾以《魯冰花》古茶妹一角拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，今年將滿31歲的她，依舊在演藝圈努力，近來拍攝大愛新戲《他的靈魂與他的書店》，飾演年紀輕輕就必須接受死亡課題的高中生小娟。黃湘婷直呼，其實自己也已經寫好遺書，每年都會更新內容，因為她認為，「把事情都交代得乾淨、清楚，那是你回饋給這些對你好的人最大的愛了。」黃湘婷在劇中飾演性格冷酷的高中生「小娟」，年紀輕輕就要接受死亡課題，規劃自己的身後事。戲外，黃湘婷對於死亡的態度也極為坦然。她透露自己會定時更換遺書內容，並鼓勵家人也要有這樣的習慣，「如果我們可以把事情都交代得乾淨、清楚，那是你回饋給這些對你好的人最大的愛了」。黃湘婷透露這次拍攝經歷了極大的挑戰，因為過往演出的角色多半是家境優渥、包裝精美的形象，但這次的角色內心情緒較為豐富，很高興能接到如此有挑戰性的角色，黃湘婷更爆料，導演林志儒很愛加戲，到後期她乾脆不看劇本，「我真的把自己全心地交給這個角色，不再有那麼多的在乎。」黃湘婷分享在高雄柴山拍攝時，導演安排了即興演出，沒想到當演員們在笑時，竟然出現滿樹的猴子也跟著「全體大笑」，形成極其魔幻的畫面。還有一場跟派翠克從樹蔭一路走到沙灘上的書店，他們在鏡頭前必須維持角色情緒與表情，但踩在沙灘上兩人腳底板直發燙還要忍痛演戲，只要導演一喊「卡」，她跟派翠克就會立刻手牽著手從沙地上跳起來。