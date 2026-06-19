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▲吊車大王（如圖）除了事業版圖驚人、財力雄厚，更因為擁有4妻14名子女頻頻成為話題焦點。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司臉書）

被稱作「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業版圖驚人、財力雄厚，更因為擁有4妻14名子女頻頻成為話題焦點。近日，日本電視台更來台採訪，公開胡漢龑的奢華豪宅，而主持人一進門不僅內部裝潢華麗，胡漢龑的老婆們更罕見曝光，排排站迎接客人的畫面相當震撼，節目播出後網友也在Threads上發文直呼：「不可能在日本轉個電視，也看到胡爸爸吧。」近日，一名網友在社群上PO出翻拍電視的畫面，表示：「不可能在日本轉個電視，也看到胡爸爸吧。」節目中，主持人特別來到台灣竹北參觀胡漢龑的豪宅，標題更打上「30人生活6000平米的房子」、「謎團」等標題，看來大家都相當好奇胡漢龑的生活，以及這棟豪華建築的內部。畫面中，主持人一抵達胡漢龑的家，立刻發出讚嘆聲，接著一推開大門就看到身穿招牌「東北大花裝」的他站在門口迎接，而老婆們更罕見在節目中曝光，排排站、揮手鞠躬迎接客人。胡漢龑登上日本節目，許多網友看了忍不住驚呼：「好瘋狂！竟然日本節目還來拍攝」、「只知道很有錢並且有四個老婆，想必是住豪宅，但是沒想到豪宅外表簡直人家的社區」、「住30人！房子超大。」值得一提的是，胡漢龑的外甥女也分享當天的拍攝花絮，透露從小陪媽媽看緯來日本台長大，沒想過會有這一天，她提到一早被通知要拍攝家庭紀錄，結果竟然遇到偶像Becky，胡漢龑的外甥女興奮直呼：「謝謝舅舅又讓我圓夢了！」