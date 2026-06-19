台北六福萬怡酒店宣告，酒店每年受到消費者喜愛的「飲茶尋飽去」，今年將於7月9日至8月31日限時回歸，活動期間平日成人每位1088元、假日成人每位1288元。今年首度移師至九樓宴會廳，換成更寬敞用餐空間，並採「現點現做」與「自助餐檯」雙軌供餐模式，超過50道港式菜餚，通通都可無限量吃到飽。
台北六福萬怡酒店提到，此次飲茶吃到飽將承襲昔日六福客棧金鳳廳廣受好評的飲茶文化，匯聚多款經典港式風味。顧客除了可於餐檯無限取用冷菜、熱鍋、主食、甜品及飲品外，更能品嚐蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨、蟹黃海鮮豆腐、蠔皇鳳爪拼豉汁排骨、頂湯花膠煲例湯等招牌菜色。
現點現做料理還包含避風塘椒鹽白蝦、豉汁炆龍膽魚球、松露蝦仁滑蛋、XO爆炒松阪豬及蠔油玉蘭牛肉等小炒大菜。
而人氣現蒸港點區則供應晶瑩蝦餃皇、鮑魚魚子燒賣、韭菜鮮蝦餃、鮮筍海棠果、糯米珍珠雞及蠔皇叉燒包等人氣品項，搭配金牌叉燒酥、鮮蝦腐皮捲等港式炸點與烤酥，甜品更有楊枝甘露、椰汁西米露、紅豆紫米露等經典糖水。
台北六福萬怡酒店補充提到，「飲茶尋飽去」平日、假日都供應，平日的午、晚兩個餐期皆不限用餐時間；假日則採全日供餐模式，自中午12點一路供應至晚間8點半，中間不休息，但用餐有限時2小時。餐價為平日成人每位1088元、假日成人每位1288元。
高雄承億酒店也有港點吃到飽！每人免千元
高雄承億酒店宣告，即日起推出港點吃到飽活動！酒店內「賀鴨郎中餐廳」推出平日午間限定的「港味無限暢饗」，30多道的經典港點，包含帝王蟹鮮肉餃等，還有包括烤鴨、叉燒與沙拉鮑魚片等在內的手路菜，全都可無限續點，費用每人955元+10%，用餐時間3小時。
賀鴨郎是承億酒店去年2月新推出的粵菜烤鴨中餐廳，以烤鴨為核心招牌菜，同時供應煲湯、港式明爐燒臘、熱炒、各式海鮮料理，餐廳即日起推出「港點吃到飽」，限定周一至周五午間時段推出「港味無限暢饗」，經典港點與師傅手路菜全部無限續點。
吃到飽共30道菜 港點、大菜都有 平日午餐限定
吃到飽菜單上除了能吃到烤鴨、油雞與叉燒，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，還有蔥爆牛肉、宮保雞丁等熱炒菜，合計超過30道，3小時內可無限量續點。
港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。用餐規定同桌賓客皆需選擇相同方案，即無法有人選擇吃到飽、有人選擇單點；且每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。
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現點現做料理還包含避風塘椒鹽白蝦、豉汁炆龍膽魚球、松露蝦仁滑蛋、XO爆炒松阪豬及蠔油玉蘭牛肉等小炒大菜。
高雄承億酒店也有港點吃到飽！每人免千元
高雄承億酒店宣告，即日起推出港點吃到飽活動！酒店內「賀鴨郎中餐廳」推出平日午間限定的「港味無限暢饗」，30多道的經典港點，包含帝王蟹鮮肉餃等，還有包括烤鴨、叉燒與沙拉鮑魚片等在內的手路菜，全都可無限續點，費用每人955元+10%，用餐時間3小時。
賀鴨郎是承億酒店去年2月新推出的粵菜烤鴨中餐廳，以烤鴨為核心招牌菜，同時供應煲湯、港式明爐燒臘、熱炒、各式海鮮料理，餐廳即日起推出「港點吃到飽」，限定周一至周五午間時段推出「港味無限暢饗」，經典港點與師傅手路菜全部無限續點。
吃到飽共30道菜 港點、大菜都有 平日午餐限定
吃到飽菜單上除了能吃到烤鴨、油雞與叉燒，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，還有蔥爆牛肉、宮保雞丁等熱炒菜，合計超過30道，3小時內可無限量續點。
港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。用餐規定同桌賓客皆需選擇相同方案，即無法有人選擇吃到飽、有人選擇單點；且每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。