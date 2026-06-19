還記得小時候躲在棉被裡看《貓戰士》捨不得睡覺的時光嗎？全球熱銷超過9000萬冊的奇幻小說《貓戰士》終於迎來動畫化，並由迪士尼宣布取得《貓戰士》動畫影集全球發行權，未來將於 Disney+ 與 Disney Channel 播出，2028年正式上線。
《貓武士》奇幻小說由 Coolabi 集團旗下 Working Partners 公司創作，講述野貓部落的系列故事，由艾琳·亨特執筆，迄今已售出超過9000萬冊，被翻譯成38種語言，並在過去20年一直在《紐約時報》暢銷書榜單中屹立不搖。
《貓武士》官方網站上擁有超過200萬的年度用戶，YouTube 每月觀看量達5000萬次，TikTok上的觀看量更是接近30億次。 《貓武士：終極版》在Roblox平台上的遊戲排名始終位居品牌遊戲前列，累計遊玩次數已超過7.35億次。可見此強大 IP 的受歡迎程度。
改編計畫一拖就是10年 電影版無疾而終
事實上，《貓戰士》動畫化消息並非首次曝光，2016年官方宣布將推出電影版，由中國阿里影業投資，但後來製作進度停滯，改編計畫銷聲匿跡。直到2024年，版權公司 Coolabi Group 與騰訊視頻重新啟動開發案，並決定改以動畫影集形式製作，今年6月正式宣布影集已進入製作階段，如今又確定由迪士尼負責全球發行，這部難產多年的作品終於找到最終播出平台。
《驚奇少女》、《無限可能：假如…？》編劇操刀
主創陣容將由曾擔任《驚奇少女》、《無限可能：假如…？》首席編劇的 A.C. Bradley 擔任，導演則是曾參與《海底總動員》、《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《瓦力》等作品製作，並執導《星際大戰：幻境》的 Rodrigo Blaas，動畫則由 Original Force 製作。
第一季將改編第一部系列書籍《貓武士：預言的開始》的核心故事情節，2028年於 Disney+ 及 Disney Channel 上線。迪士尼表示，《貓戰士》多年來啟發無數讀者，希望透過動畫形式，讓這部作品接觸更多新世代觀眾。
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《貓武士》官方網站上擁有超過200萬的年度用戶，YouTube 每月觀看量達5000萬次，TikTok上的觀看量更是接近30億次。 《貓武士：終極版》在Roblox平台上的遊戲排名始終位居品牌遊戲前列，累計遊玩次數已超過7.35億次。可見此強大 IP 的受歡迎程度。
事實上，《貓戰士》動畫化消息並非首次曝光，2016年官方宣布將推出電影版，由中國阿里影業投資，但後來製作進度停滯，改編計畫銷聲匿跡。直到2024年，版權公司 Coolabi Group 與騰訊視頻重新啟動開發案，並決定改以動畫影集形式製作，今年6月正式宣布影集已進入製作階段，如今又確定由迪士尼負責全球發行，這部難產多年的作品終於找到最終播出平台。
主創陣容將由曾擔任《驚奇少女》、《無限可能：假如…？》首席編劇的 A.C. Bradley 擔任，導演則是曾參與《海底總動員》、《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《瓦力》等作品製作，並執導《星際大戰：幻境》的 Rodrigo Blaas，動畫則由 Original Force 製作。
第一季將改編第一部系列書籍《貓武士：預言的開始》的核心故事情節，2028年於 Disney+ 及 Disney Channel 上線。迪士尼表示，《貓戰士》多年來啟發無數讀者，希望透過動畫形式，讓這部作品接觸更多新世代觀眾。