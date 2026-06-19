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▲向太（左）對媳婦郭碧婷（右）疼愛有加，外界都看在眼裡。（圖／翻攝自微博）

▲向太年輕時外貌突出（左下），還沒從台灣到香港發展前在當模特兒，賺的錢都交回家中。（圖／翻攝自小紅書）

▲向太（左二）小時在家中受盡委屈，對於兩個兒子向佐（右一）、向佑（右二）盡力給他們最好的環境與教育。（圖／翻攝自抖音）

香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太），雖是觀眾眼中的女強人，卻也經歷過很痛苦的成長過程，甚至還被爸媽逼著去當舞女為家裡還債，她激憤到不惜自殘、輕生，覺得怎麼會有這樣的爸媽，實在太倒楣。直到23歲，一位相士解開她的身世之謎，原來家裡的哥哥、弟妹都是媽媽跟爸爸所生，只有她的生父不是他，而爸爸為了深愛與包容媽媽，才願意從小養她。她回家求證，果然如此，終於能夠釋懷。向太幫助向華強打造出影視帝國，堪稱老公事業上的賢內助，在公眾眼前貴氣的形象更是深植人心。不過她並非從小一帆風順，是經過非常多的痛苦才磨練出堅強的生存能力。她在最新影片中提到媽媽一直愛賭博、老是在輸錢，又重男輕女，每次輸錢又拿她當出氣筒，她曾經很怨恨自己怎麼有這種媽媽，23歲知道身世的祕密之後，反而感到釋懷，還把自己賺的錢都拿回家。原來向太的媽媽早先跟收養她的爸爸離過婚，生下她哥哥之後就走了，她是媽媽和另一個男人所生，當她的親生爸爸過世，媽媽的前夫又把他們接回家，跟媽媽再生了弟妹，家中所有小孩就只有她不是爸爸的親骨肉，他卻因為深愛媽媽、包容所有的一切，就連逼向太去當舞女時，也只跟她表示：「妳不去的話，妳媽就馬上跟我離婚。」讓向太考慮到對方的養育之恩，對他比媽媽更好。從小向太就常拿第一，媽媽一點都沒有感覺，反而哥哥考一次第3名，被裱框放在牆上。向太初中一年級被學校派去參加IQ比賽，也是拿冠軍，媽媽都沒反應，覺得是應該的。她考上大學，還被媽媽逼著當舞女去還台幣百萬的債，氣到直接拿刀割斷大動脈。她被就醒之後，就覺得做了錯事，後來一個人兼兩份工，自己賺學費上大學，但只念了一年就被挖掘去拍廣告、走秀，此後就專心工作，把賺來的錢都交回家裡。她給自己的原生家庭打了-1分，表示對媽媽雖然沒有恨，但絕對沒有愛，對爸爸比對媽媽更好，一直覺得該回報養育之恩。也因為小時候的陰影，才會加倍補償在自己的小孩身上，想盡辦法要給予他們最好的教育與陪伴，不過今日看來，她的兩個兒子也距離她的成就明顯有差別，教養小孩確實不容易，充滿很多學問。