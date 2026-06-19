我是廣告 請繼續往下閱讀

《鏡週刊》去年報導民眾黨主席黃國昌吸收駭客竊取個資、組網路禁衛軍剷除異己，讓黃國昌怒開告求償500萬，而主要爆料人是涉及中央廣播電台官網遭駭客置換中共五星旗案的工程師吳政勳，他昨到北院作證，稱是為交換報導討好記者，但法官問他有無依黃國昌指示「肉搜」，吳男說有之後又修改成「黃國昌叫我去『搜尋相關資訊』」。對此，黃國昌今（19）日駁斥，該工程師明白說自己從頭到尾都胡說八道，《鏡週刊》寫垃圾報導不敢承擔責任，請問何時要道歉？吳政勳昨以證人身分出庭，面對法官詢問有沒有依照黃國昌指示「肉搜」他人個資，吳表示有，但又疑惑「肉搜跟竊取有何不同？」最後修改成「黃國昌叫我去『搜尋相關資訊』」。吳政勳也坦言，為了交換《鏡週刊》報導他揭發的央廣弊案，所以受訪時討好記者，順著對方提問，「很多事情會講得跟客觀事實不同」。黃國昌今出席新北市議長盃第十六屆龍舟錦標賽，被媒體問到吳政勳坦承他要求肉搜，黃國昌先是問提問記者有來嗎？隨後直呼，會問這個問題，代表根本沒有去開庭。黃國昌說，央廣前工程師在法院證述時，明白講從頭到尾都在胡說八道。就是他跟《鏡週刊》兩邊在造謠。接下來就準備好好嚴肅地面對法律責任。黃國昌也嗆，《鏡週刊》很好笑，寫那種垃圾報導，到最後完全不敢承擔責任，把責任都往別人那邊推，現在在法庭上證實寫的全部都是子虛烏有，真正重要的問題是請問《鏡週刊》什麼時候要公開道歉？