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阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）在日前世界盃對陣阿爾及利亞的比賽中，因一次拼搶動作踩踏對手曼迪（Aïssa Mandi）的小腿，引發全球球迷熱烈討論，不少質疑聲浪認為梅西逃過了應得的紅牌。然而，波蘭知名裁判評論員、前國際級助理裁判羅斯特科夫斯基（Rafał Rostkowski）近日引述國際足總（FIFA）內部訊息指出，此判罰並無不妥，所謂「梅西獲特殊待遇」實為誤解。根據羅斯特科夫斯基的報導，FIFA裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）在賽後向裁判群明確表示，主裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）當時未對梅西出牌是正確的判斷。FIFA 官方解釋，紅牌必須具備「使用過度力量」或「使對手處於危險之中」的要件。經分析，梅西的動作被認定為兩名球員在拼搶過程中，一連串自然反應與反射動作下的結果，並不構成「暴力行為」或「嚴重犯規」。因此，VAR團隊認為馬齊尼亞克的判罰並未出現任何「明顯錯誤」或「重大漏判」，無須進行場邊複核。為了釐清判決尺度，羅斯特科夫斯基引述了FIFA裁判培訓中常用的「顏色等級」概念，將犯規嚴重程度分為0至10分：📍0-5分： 一般犯規或黃牌。📍6-8分：雖然足球並無所謂「橙牌」，但羅斯特科夫斯基透漏裁判內部私下會區分一些犯規為「橙色區間」，屬於「魯莽犯規」（Reckless），介於黃牌和紅牌之間，視比賽和裁判認定有所不同。📍9-10分： 高危險動作，判定紅牌的絕對門檻。專家評估，梅西當下的動作嚴重程度約落在6到8分之間。雖然對於部分球評而言，該動作可被視為「魯莽」（黃牌等級），但距離FIFA在本屆賽事要求出示紅牌的「危險程度」仍有明顯落差。羅斯特科夫斯基進一步解釋，與各大洲聯賽相比，本屆世界盃FIFA對於身體接觸的判定尺度傾向更寬。類似的爭議判罰在本屆賽事並非首見，例如葡萄牙對陣民主剛果時，伯納多·席爾瓦（Bernardo Silva）的飛鏟也僅獲黃牌，顯示裁判組在判定危險動作時，相當看重受害者腿部「是否支撐地面」及「受力強度」。儘管外界對於梅西是否應該至少領到一張黃牌仍有爭議，但從FIFA的技術層面來看，此事件已被定調為一場「合理的競技拼搶」。這場爭議也反映出當代足壇規則適用上的模糊地帶，但對於渴望看到高強度、流暢比賽的FIFA而言，將紅牌紅線拉高，或許正是本屆賽事追求的執法邏輯。