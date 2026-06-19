台灣在這一波AI浪潮、半導體地位之中成為不可或缺的核心角色。世新國際總經理鄭貴尹認為，台灣已是世界的心臟，也見其台灣也是驅動世界者之一，財信傳媒董事長謝金河表示，這顯示小國未必小，大國也未必大，台灣再挺一下，很快就會是世界前20大經濟體，大家不可妄自菲薄。
世界重新閱讀台灣 是驅動AI的心臟
謝金河在臉書上發文指出，他在經濟日報專欄讀到鄭貴尹先生：「世界重新閱讀台灣」的文章，這個禮拜，他邀請鄭貴尹上電視，他給了一張表格，描述10個國家的權力節點，來看誰在驅動世界？
謝金河進一步指出，這張表格列出10個國家，美國是大腦，中國是肌肉與工廠，台灣是心臟，韓國是記憶體，反應神經，日本是精密底層，德國是工業骨架，荷蘭是關鍵鏡頭與開門，印度是第二套作業系統，沙烏地阿拉伯是能源閥門與資本水庫，新加坡是資金，航運與秩序控制塔。
鄭貴尹列出這10個驅動世界的國家，這個格局和2000年前後，Thames Friedman出版「世界是平的」，10部推土機推倒高牆，把世界剷平，揭開全球化序幕有異曲同工之妙，也和先前日本新潮列出半導體關鍵5國互相呼應。
謝金河說明，鄭貴尹認為台灣是驅動AI的心臟，是美國大腦的延伸，和韓國的記憶體，日本的設備，特用化學品，重要零組件，完全配套組合在一起，而中國在工業生產製造也有角色，荷蘭則是ASML在EUV的不可替代。
台灣乍看很小 但有望晉升世界前20大經濟體
他表示，這次波斯灣戰爭，大家都在看伊朗，其實沙國的GDP總額1.39兆美元，股市2.66兆美元，遠超過伊朗，沙國才是中東的能源及資本水庫；新加坡除了航運與秩序，更是亞洲資本的集散地，台灣的有錢人一定會把錢放在新加坡，星展銀行必然會是新加坡最大市值企業。
謝金河分析，這個世界「小國未必小，大國也未必大」，一個新加坡的經濟規模超過泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、孟加拉，這是大家難以想像的。「台灣乍看也很小，但我們再挺一下，很快就會是世界前20大經濟體」，他強調，這個新的G20，台灣將來會有角色，大家不可妄自菲薄！
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謝金河在臉書上發文指出，他在經濟日報專欄讀到鄭貴尹先生：「世界重新閱讀台灣」的文章，這個禮拜，他邀請鄭貴尹上電視，他給了一張表格，描述10個國家的權力節點，來看誰在驅動世界？
謝金河進一步指出，這張表格列出10個國家，美國是大腦，中國是肌肉與工廠，台灣是心臟，韓國是記憶體，反應神經，日本是精密底層，德國是工業骨架，荷蘭是關鍵鏡頭與開門，印度是第二套作業系統，沙烏地阿拉伯是能源閥門與資本水庫，新加坡是資金，航運與秩序控制塔。
鄭貴尹列出這10個驅動世界的國家，這個格局和2000年前後，Thames Friedman出版「世界是平的」，10部推土機推倒高牆，把世界剷平，揭開全球化序幕有異曲同工之妙，也和先前日本新潮列出半導體關鍵5國互相呼應。
謝金河說明，鄭貴尹認為台灣是驅動AI的心臟，是美國大腦的延伸，和韓國的記憶體，日本的設備，特用化學品，重要零組件，完全配套組合在一起，而中國在工業生產製造也有角色，荷蘭則是ASML在EUV的不可替代。
台灣乍看很小 但有望晉升世界前20大經濟體
他表示，這次波斯灣戰爭，大家都在看伊朗，其實沙國的GDP總額1.39兆美元，股市2.66兆美元，遠超過伊朗，沙國才是中東的能源及資本水庫；新加坡除了航運與秩序，更是亞洲資本的集散地，台灣的有錢人一定會把錢放在新加坡，星展銀行必然會是新加坡最大市值企業。
謝金河分析，這個世界「小國未必小，大國也未必大」，一個新加坡的經濟規模超過泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、孟加拉，這是大家難以想像的。「台灣乍看也很小，但我們再挺一下，很快就會是世界前20大經濟體」，他強調，這個新的G20，台灣將來會有角色，大家不可妄自菲薄！