日本「鬼滅歌姬」LiSA出道15周年，今（19）日、明兩天將首度在台北小巨蛋開唱，昨天大約有200名粉絲守候在松山機場接機，沒想到，眾人先等到日籍藝人夢多現身機場大廳，他一看到大陣仗的場面，索性高舉右手大喊：「謝謝大家，再見！」讓所有人笑翻，夢多事後發文坦言，第一時間真的有被嚇到。

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LiSA還沒出現　粉絲接機先接到夢多

昨天上午，松山機場就已經有大批粉絲和記者在現場聚集，準備迎接LiSA抵台，怎料，還沒等到偶像，男星夢多率先出現在機場大廳，只見他露出有些尷尬的微笑、點頭跟大家致意，下一秒突然揮手高喊：「謝謝大家，再見！」在場的粉絲和媒體也給予他熱情的歡呼，場面十分爆笑。

▲夢多一見到大陣仗的場面，先是露出尷尬的笑容、點頭跟大家致意，後來索性舉手大喊「謝謝大家，再見」，讓所有人笑翻。（圖／翻攝自夢多 大谷主水IG@mondo0718）
▲夢多一見到大陣仗的場面，先是露出尷尬的笑容、點頭跟大家致意，後來索性舉手大喊「謝謝大家，再見」，讓所有人笑翻。（圖／翻攝自夢多 大谷主水IG@mondo0718）
夢多自嘲「我好紅」　LiSA粉絲笑翻

後來，夢多在粉專分享LiSA粉絲標記他的限時動態，幽默寫下：「衷心感謝台灣的各位前來迎接，謝謝大家熱情的歡迎我！我真的嚇到！」還說自己當時應該唱一首歌，更自娛娛人地說「我好紅」。

夢多被接機的相關動態在社群平台掀起熱議，LiSA的粉絲表示：「他真的是一個裝著有趣靈魂的男子，笑死！太歡樂了」、「結果整個Threads都是接機LISA接到夢多」、「我甚至沒刷到LiSA」、「他應該立刻脫衣服秀肌肉」、「突然來的巨星待遇！」還有人分享：「夢多真的很酷，有幾次都在桃機一、二航碰到他，挺親民的，還會跟你閒聊！」

▲LiSA（中）19、20日將首度在台北小巨蛋開唱，昨晚大約有200名粉絲現身松山機場接機。（圖／記者邱曾其攝）
▲LiSA（中）19、20日將首度在台北小巨蛋開唱，昨晚大約有200名粉絲現身松山機場接機。（圖／記者邱曾其攝）
資料來源：夢多 大谷主水IG 

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。