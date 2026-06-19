日本「鬼滅歌姬」LiSA出道15周年，今（19）日、明兩天將首度在台北小巨蛋開唱，昨天大約有200名粉絲守候在松山機場接機，沒想到，眾人先等到日籍藝人夢多現身機場大廳，他一看到大陣仗的場面，索性高舉右手大喊：「謝謝大家，再見！」讓所有人笑翻，夢多事後發文坦言，第一時間真的有被嚇到。
LiSA還沒出現 粉絲接機先接到夢多
昨天上午，松山機場就已經有大批粉絲和記者在現場聚集，準備迎接LiSA抵台，怎料，還沒等到偶像，男星夢多率先出現在機場大廳，只見他露出有些尷尬的微笑、點頭跟大家致意，下一秒突然揮手高喊：「謝謝大家，再見！」在場的粉絲和媒體也給予他熱情的歡呼，場面十分爆笑。
夢多自嘲「我好紅」 LiSA粉絲笑翻
後來，夢多在粉專分享LiSA粉絲標記他的限時動態，幽默寫下：「衷心感謝台灣的各位前來迎接，謝謝大家熱情的歡迎我！我真的嚇到！」還說自己當時應該唱一首歌，更自娛娛人地說「我好紅」。
夢多被接機的相關動態在社群平台掀起熱議，LiSA的粉絲表示：「他真的是一個裝著有趣靈魂的男子，笑死！太歡樂了」、「結果整個Threads都是接機LISA接到夢多」、「我甚至沒刷到LiSA」、「他應該立刻脫衣服秀肌肉」、「突然來的巨星待遇！」還有人分享：「夢多真的很酷，有幾次都在桃機一、二航碰到他，挺親民的，還會跟你閒聊！」
夢多 大谷主水IG
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昨天上午，松山機場就已經有大批粉絲和記者在現場聚集，準備迎接LiSA抵台，怎料，還沒等到偶像，男星夢多率先出現在機場大廳，只見他露出有些尷尬的微笑、點頭跟大家致意，下一秒突然揮手高喊：「謝謝大家，再見！」在場的粉絲和媒體也給予他熱情的歡呼，場面十分爆笑。
後來，夢多在粉專分享LiSA粉絲標記他的限時動態，幽默寫下：「衷心感謝台灣的各位前來迎接，謝謝大家熱情的歡迎我！我真的嚇到！」還說自己當時應該唱一首歌，更自娛娛人地說「我好紅」。
夢多被接機的相關動態在社群平台掀起熱議，LiSA的粉絲表示：「他真的是一個裝著有趣靈魂的男子，笑死！太歡樂了」、「結果整個Threads都是接機LISA接到夢多」、「我甚至沒刷到LiSA」、「他應該立刻脫衣服秀肌肉」、「突然來的巨星待遇！」還有人分享：「夢多真的很酷，有幾次都在桃機一、二航碰到他，挺親民的，還會跟你閒聊！」