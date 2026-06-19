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國民黨竹北市長初選結果出爐，由議員吳旭智勝出，不過民眾黨早提出參選人邱臣遠，藍白如何整合備受關注。民眾黨主席黃國昌今（19）日被問到是否沒有禮讓藍營的空間，他說竹竹支持者的屬性分布，從過去總統大選政黨票開票紀錄的客觀數字，都形成一致的共識，就是由高虹安搭配徐欣瑩選新竹縣長，邱臣遠選竹北市長是最強鐵三角。黃國昌今出席新北市議長盃第十六屆龍舟錦標賽，針對竹北市藍白合，被問到是否真沒有禮讓藍營的空間，他說不會說是什麼禮讓藍營啦，因為在竹竹那邊，雙方支持者的屬性分佈，過去總統大選政黨票開票的記錄，那些客觀的數字讓大家討論的時候，都形成了一致共識。黃國昌說，就是說由高虹安市長搭配徐欣瑩委員選新竹縣縣長，那邱臣遠來參選竹北市的市長，這會是一個最強的鐵三角，那也會讓在野陣營，不管是國民黨、民眾黨的支持者，都會有最大的動機跟誘因來出來投票。那他相信到選舉後面整合過程中，都會信守過去的承諾，那雙方也都有高度的誠意追求最大的勝選。媒體追問倘若國民黨堅持選到底，民眾黨的態度？黃國昌說，這種假設性的問題根本不用討論，雙方針對這些選舉過去的佈局，都有很高誠意跟善意，大家都是非常科學、理性、務實討論怎麼創造最大勝利。黃國昌說，從過去一開始推共同政見，到簽政黨合作協議到今天，其實大家只要一步一步看，就會發現只要在野陣營有相同信念，能夠提供地方鄉親更專業的問政，更好的地方政府縣市首長，在野陣營充分合作情況下，對於年底選戰非常有信心。