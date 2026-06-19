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▲克里斯蒂安托爾斯特韋特（上排左起）、厄林哈蘭德、亞歷山大瑟爾洛特都是挪威足球國家代表隊成員，他們的爸爸艾瑞克（下排左起）、阿爾菲、約蘭則參加了在32年前的世足賽。（圖／翻攝自 IG@433）

▲挪威球迷開心為自家球隊在世足賽擊敗伊拉克而歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽，挪威以4比1戰勝伊拉克，讓他們繼睽違28年重回世足賽之後，再迎開心結果。被譽為「進球機器」的厄林哈蘭德，現在才25歲，表示「自己這輩子還沒看過挪威參與世界盃」，妙的是光他在內，這次挪威的世足賽代表隊成員中，就有3對「父子傳承」，除了他爸爸阿爾菲曾是世足賽的挪威代表隊成員，還有另外兩位隊友的爸爸也曾參與32年前在美國舉行的世足賽，堪稱難得的紀錄。厄林哈蘭德被稱「幾乎扛起挪威的攻擊線」其父是阿爾菲在1994年的世足賽曾有對決墨西哥、義大利都踢滿90分鐘的紀錄。而厄林的隊友亞歷山大瑟爾洛特、克里斯蒂安托爾斯特韋特，則分別是1994世足賽挪威國家隊成員約蘭瑟爾洛特、艾瑞克托爾斯特韋特的兒子，一個國家代表隊之中，有3對父子傳承，且當年爸爸們也是在美國比世界盃，更是難能可貴，讓人稱奇。成語說「有其父必有其子」，這3位新生代的挪威足球國家代表隊成員，更證明了「龍生龍，鳳生鳳」確實有其道理。3個爸爸當初在比世界盃時，成果並不突出，挪威與義大利、墨西哥、愛爾蘭同一小組，結果排名墊底、慘遭淘汰。挪威從1998年後直到今年，才再有機會回到世界盃，一回歸就是3個兒子來繼承爸爸的戰將地位，不管總成績如何，至少這個話題會在全球觀眾心目中留下深刻印象。挪威媒體下了非常吸引人的註腳：「32年，同一片土地。3對父子，同一個夢想。時光流轉，地點未變，姓氏未改。」當然3位兒子們的表現備受各方關注，能否彌補爸爸們當年留下的遺憾雖然是話題焦點，也可能會讓他們感到壓力。不過艾瑞克托爾斯特韋特表示：「我們不想把野心、夢想，灌注在孩子身上，要他們來完成。即便現在的年輕球員，也可能很小就面對很大壓力，享受足球，成為人生中最快樂的事，才最重要。」3個「二代足球戰將」，能否寫下更多的傳奇？各方還在拭目以待。