2026年世界盃足球賽正如火如荼開打，除了時差考量，不少老球迷也感嘆比賽少了一點激情。近日社群平台上有一檔破270萬次觀看的進球短片集體瘋傳，雖然這並非本屆世界盃畫面，而是過去義甲聯賽經典舊片，但片中球員差點因「脫衣慶祝」被隊友暴力拉回，卻讓無數球迷秒懂驚呼，真的很討厭進球脫衣給黃牌的規定，難怪最近世界盃總覺得少了靈魂。
🟡 忘記有黃牌！隊友暴力扯衣上演神救援
這支讓全球球迷笑瘋的短片，主角是目前正代表國家隊出征2026世界盃的葡萄牙明星前鋒萊奧（Rafael Leão）。當時身穿AC米蘭10號球衣的萊奧在罰球進球後情緒沸騰，雙手抓住球衣下擺準備霸氣脫衣慶祝，但他完全忘記自己身上已背了一張黃牌！就在千鈞一髮之際，他的隊友加比亞（Matteo Gabbia）突然以驚人速度狂奔過來，雙手死命拽住萊奧的球衣往下一猛拉，以近乎鎖喉的力道強制把衣服穿回去，硬生生打斷他的「脫衣大招」。
看著萊奧被拉住還用力掙扎、衣服被穿回去時露出的大白牙傻笑，大批看熱鬧的群眾紛紛留言笑稱「隊友有多大力扯下，就有多重視他」，簡直是操碎了心，大概踢之前就想著要把他衣服拉住了。也有人打趣形容背後46號的加比亞動作俐落，很像一個老母親在教訓兒子大喊「你他媽給我穿好」，還好隊友很清醒，死命快拉、可以用滑壘代替脫衣，要不然差一點變成10打11，真的用盡全力把他的第二張黃牌給防守住了。
為什麼進球禁裸上身？老球迷苦嘆少靈魂
這段爆笑畫面也意外釣出許多四年一次的足球迷疑惑，紛紛發問現在不能脫衣服了嗎？脫衣服是什麼違規事項嗎？以前不是每個人進球都會脫嗎？這是何時開始的新例？事實上，國際足總（FIFA）早在2004年就明文立法，只要球員進球後脫去上衣，甚至只是用衣服蓋住頭部慶祝，一律黃牌伺候。官方給出的主要理由是為了防止球員藉此拖延比賽時間、避免內著出現政治或挑釁標語，同時也是為了保障轉播時「球衣贊助商LOGO」必須完整露出的商業權益。
不過，這項沿用多年的規定到了這屆世界盃依舊讓一票人相當反感。不少網友看完短片後無奈直言「我很討厭脫衣服黃牌這個規定，雖然知道不是今年剛規定的」，但回想起過往激情歲月，還是忍不住感嘆「蛤難怪最近的世界盃好像都少了什麼」，連最純粹的快樂與熱血都要被規則限制。
🟡 萊奧為葡萄牙出擊！神隊友缺席本屆世足
雖然短片中的「球衣保衛戰」是在聯賽發生，但現實中，影片裡兩位主角在2026世界盃的命運卻大不相同。現年27歲的萊奧這次正披上葡萄牙國家隊戰袍出戰世界盃，在小組賽中靠著驚人的爆發力與招牌笑容，為葡萄牙提供強悍的左路破壞力，整體進攻成績相當亮眼，是球隊不可或缺的明星核心。
相反地，那位在場上操碎了心、動作俐落阻止隊友吃紅牌的義大利籍中後衛加比亞，這次則未能入選義大利國家隊的世界盃大名單。不少球迷對此遺憾表示，這次世界盃看不到加比亞在後方拉衣服，萊奧在場上進球時可千萬要保持清醒、不要亂脫衣服。甚至有人開玩笑建議教練，以後應該規定萊奧每次上場都穿5件球衣，免得他一興奮又忘記背上有黃牌。
🟡 2026世界盃哪裡看？最新電視轉播懶人包
雖然本屆美加墨世界盃時差對台灣球迷不友善，絕大多數賽事都落在半夜與清晨，但隨著小組賽進入出線關鍵期，搭配運彩熱潮，以下為您整理台灣最完整的合法收視平台，一起熬夜見證接下來的精彩賽事：
📍線上平台
Hami Video
愛爾達體育台
📍中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）
愛爾達體育2台（CH201）
愛爾達體育3台（CH202）
愛爾達體育4台（CH203）
📍電視平台
東森電視
台視／台視主頻（有線電視CH8／CH7、數位電視CH15）
📍文字即時戰況
FIFA官方App：提供即時比分、先發名單、賽程與數據資訊。
FIFA官網戰績表：可查詢分組排名、晉級樹與各隊戰績，方便賽後快速掌握最新戰況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這支讓全球球迷笑瘋的短片，主角是目前正代表國家隊出征2026世界盃的葡萄牙明星前鋒萊奧（Rafael Leão）。當時身穿AC米蘭10號球衣的萊奧在罰球進球後情緒沸騰，雙手抓住球衣下擺準備霸氣脫衣慶祝，但他完全忘記自己身上已背了一張黃牌！就在千鈞一髮之際，他的隊友加比亞（Matteo Gabbia）突然以驚人速度狂奔過來，雙手死命拽住萊奧的球衣往下一猛拉，以近乎鎖喉的力道強制把衣服穿回去，硬生生打斷他的「脫衣大招」。
看著萊奧被拉住還用力掙扎、衣服被穿回去時露出的大白牙傻笑，大批看熱鬧的群眾紛紛留言笑稱「隊友有多大力扯下，就有多重視他」，簡直是操碎了心，大概踢之前就想著要把他衣服拉住了。也有人打趣形容背後46號的加比亞動作俐落，很像一個老母親在教訓兒子大喊「你他媽給我穿好」，還好隊友很清醒，死命快拉、可以用滑壘代替脫衣，要不然差一點變成10打11，真的用盡全力把他的第二張黃牌給防守住了。
為什麼進球禁裸上身？老球迷苦嘆少靈魂
這段爆笑畫面也意外釣出許多四年一次的足球迷疑惑，紛紛發問現在不能脫衣服了嗎？脫衣服是什麼違規事項嗎？以前不是每個人進球都會脫嗎？這是何時開始的新例？事實上，國際足總（FIFA）早在2004年就明文立法，只要球員進球後脫去上衣，甚至只是用衣服蓋住頭部慶祝，一律黃牌伺候。官方給出的主要理由是為了防止球員藉此拖延比賽時間、避免內著出現政治或挑釁標語，同時也是為了保障轉播時「球衣贊助商LOGO」必須完整露出的商業權益。
不過，這項沿用多年的規定到了這屆世界盃依舊讓一票人相當反感。不少網友看完短片後無奈直言「我很討厭脫衣服黃牌這個規定，雖然知道不是今年剛規定的」，但回想起過往激情歲月，還是忍不住感嘆「蛤難怪最近的世界盃好像都少了什麼」，連最純粹的快樂與熱血都要被規則限制。
雖然短片中的「球衣保衛戰」是在聯賽發生，但現實中，影片裡兩位主角在2026世界盃的命運卻大不相同。現年27歲的萊奧這次正披上葡萄牙國家隊戰袍出戰世界盃，在小組賽中靠著驚人的爆發力與招牌笑容，為葡萄牙提供強悍的左路破壞力，整體進攻成績相當亮眼，是球隊不可或缺的明星核心。
相反地，那位在場上操碎了心、動作俐落阻止隊友吃紅牌的義大利籍中後衛加比亞，這次則未能入選義大利國家隊的世界盃大名單。不少球迷對此遺憾表示，這次世界盃看不到加比亞在後方拉衣服，萊奧在場上進球時可千萬要保持清醒、不要亂脫衣服。甚至有人開玩笑建議教練，以後應該規定萊奧每次上場都穿5件球衣，免得他一興奮又忘記背上有黃牌。
🟡 2026世界盃哪裡看？最新電視轉播懶人包
雖然本屆美加墨世界盃時差對台灣球迷不友善，絕大多數賽事都落在半夜與清晨，但隨著小組賽進入出線關鍵期，搭配運彩熱潮，以下為您整理台灣最完整的合法收視平台，一起熬夜見證接下來的精彩賽事：
📍線上平台
Hami Video
愛爾達體育台
📍中華電信MOD
愛爾達體育1台（CH200）
愛爾達體育2台（CH201）
愛爾達體育3台（CH202）
愛爾達體育4台（CH203）
📍電視平台
東森電視
台視／台視主頻（有線電視CH8／CH7、數位電視CH15）
📍文字即時戰況
FIFA官方App：提供即時比分、先發名單、賽程與數據資訊。
FIFA官網戰績表：可查詢分組排名、晉級樹與各隊戰績，方便賽後快速掌握最新戰況。
更多「2026世界盃」相關新聞。