療癒型手遊《Pikmin Bloom》在台灣掀起皮克敏熱潮，不少玩家相約一起散步、打巨大蘑菇、蒐集飾品皮克敏、參加社群日活動，不過近日卻有一對情侶因遊戲鬧到分手。一名男網友分享，自己與遠距離女友一起玩《Pikmin Bloom》，原本因共同興趣感情升溫，沒想到隨著遊戲進度推進，自己得半夜找蘑菇、天天種花、幫忙蒐集稀有皮克敏，最終因進度不如預期遭女友封鎖、辱罵，讓他坦言「對皮克敏沒有興致了」。
半夜開車找蘑菇 只為讓女友開心
原PO在 Dcard 發文表示，他與交往一年半的女友從今年3月開始一起玩《Pikmin Bloom》，兩人會一起研究攻略、討論如何升級，分享社群平台上飾品皮克敏的資訊，當時曾聽女友說「好喜歡我們一起研究皮克敏的時候」，讓他感到十分幸福。
由於原PO住處附近玩家較少，時常出現沒人挑戰的巨大蘑菇，因此他經常開車出門尋找，再邀請遠距離的女友一起挑戰，有時甚至凌晨2、3點看到巨大蘑菇，就會立刻出門，一趟來回經常花上一個小時。
除了找蘑菇外，為了幫女友收集缺少的飾品皮克敏，他每天傍晚下班後還會步行25分鐘到特定地點使用探測器，希望能幫對方完成圖鑑。
女友要求越來越多 找菇、種花都變壓力
後來隨著女友的朋友陸續加入遊戲，原PO坦言，自己找蘑菇的目的逐漸改變，從原本只想讓女友開心，變成替女友和她的朋友尋找資源。他表示，女友經常要求他開車去找巨大蘑菇，再把名額留給朋友，還交代他不要邀請其他玩家，卻從未詢問過他的想法。
久而久之，原PO開始覺得找蘑菇不再是樂趣，而是一種壓力。之後，女友為了完成遊戲任務，也時常要求他幫忙種花、收集精華、前往純點探測，只要進度不如預期，就認為他「沒有認真玩」，一氣之下封鎖所有通訊軟體。
沒找到特殊菇遭封鎖 網友一面倒：問題不是遊戲
原PO坦言，後續女友脫口說出「廢物」、「去死」等字眼，讓他每天都擔心因為哪件事情做不好而被責怪，也開始懷疑是不是自己能力不足，直到最後決定提分手，同時也對《Pikmin Bloom》失去了興趣。
貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友認為，真正的問題並非《Pikmin Bloom》，而是兩人的相處方式，「這跟遊戲沒關係，完全是你女朋友的問題」、「共同興趣應該增加感情，不是拿來情緒勒索」。也有網友直言，「你不是玩皮克敏玩到退坑，是這段感情讓你退坑」、「不是正常情侶相處方式」、「分手是對的，真正該退坑的不是遊戲，而是這段關係」。
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原PO在 Dcard 發文表示，他與交往一年半的女友從今年3月開始一起玩《Pikmin Bloom》，兩人會一起研究攻略、討論如何升級，分享社群平台上飾品皮克敏的資訊，當時曾聽女友說「好喜歡我們一起研究皮克敏的時候」，讓他感到十分幸福。
除了找蘑菇外，為了幫女友收集缺少的飾品皮克敏，他每天傍晚下班後還會步行25分鐘到特定地點使用探測器，希望能幫對方完成圖鑑。
後來隨著女友的朋友陸續加入遊戲，原PO坦言，自己找蘑菇的目的逐漸改變，從原本只想讓女友開心，變成替女友和她的朋友尋找資源。他表示，女友經常要求他開車去找巨大蘑菇，再把名額留給朋友，還交代他不要邀請其他玩家，卻從未詢問過他的想法。
久而久之，原PO開始覺得找蘑菇不再是樂趣，而是一種壓力。之後，女友為了完成遊戲任務，也時常要求他幫忙種花、收集精華、前往純點探測，只要進度不如預期，就認為他「沒有認真玩」，一氣之下封鎖所有通訊軟體。
原PO坦言，後續女友脫口說出「廢物」、「去死」等字眼，讓他每天都擔心因為哪件事情做不好而被責怪，也開始懷疑是不是自己能力不足，直到最後決定提分手，同時也對《Pikmin Bloom》失去了興趣。
貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友認為，真正的問題並非《Pikmin Bloom》，而是兩人的相處方式，「這跟遊戲沒關係，完全是你女朋友的問題」、「共同興趣應該增加感情，不是拿來情緒勒索」。也有網友直言，「你不是玩皮克敏玩到退坑，是這段感情讓你退坑」、「不是正常情侶相處方式」、「分手是對的，真正該退坑的不是遊戲，而是這段關係」。