中國船隻頻繁在我國海域騷擾，對此，國安會秘書長吳釗燮今（19）日透露，海巡署昨天勇敢追捕攔截一搜無船名、無註冊的中國漁船，要感謝他們守護台灣海疆。

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吳釗燮今透過社群平台X發文說，就在昨天，台灣海巡署不懼惡劣的海象，勇敢追捕並攔截了一艘在我方海域非法捕魚且無船名、無註冊的中國漁船，「給海巡署一個大大的讚，感謝他們守護我們的海疆」。

中國科研船「向陽紅22」侵我限制水域　海巡驅離

此外，吳釗燮也透露，中國科研船「向陽紅22」的航跡，而我國海巡也廣播說，「This is not your waters, You don’t belong here.」。

海巡署指出，中國科研船「向陽紅22」昨日夜間未經許可航入我國限制水域，海巡署立即派遣巡防艦艇全程監控，並以廣播驅離及海上干擾措施，最終該船已於今日凌晨航出我國限制水域，持續朝北方航行。


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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

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