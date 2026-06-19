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中國船隻頻繁在我國海域騷擾，對此，國安會秘書長吳釗燮今（19）日透露，海巡署昨天勇敢追捕攔截一搜無船名、無註冊的中國漁船，要感謝他們守護台灣海疆。吳釗燮今透過社群平台X發文說，就在昨天，台灣海巡署不懼惡劣的海象，勇敢追捕並攔截了一艘在我方海域非法捕魚且無船名、無註冊的中國漁船，「給海巡署一個大大的讚，感謝他們守護我們的海疆」。此外，吳釗燮也透露，中國科研船「向陽紅22」的航跡，而我國海巡也廣播說，「This is not your waters, You don’t belong here.」。海巡署指出，中國科研船「向陽紅22」昨日夜間未經許可航入我國限制水域，海巡署立即派遣巡防艦艇全程監控，並以廣播驅離及海上干擾措施，最終該船已於今日凌晨航出我國限制水域，持續朝北方航行。