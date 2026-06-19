「他好像知道自己很帥」、「帥得很有自知之明」、「我要跟他結婚」、「長大不得了」

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這些小朋友的正式名稱叫做OMBC（Official Match Ball Carrier，官方比賽球遞送員）。

國際足聯目的是代表著「足球的希望與傳承」，藉由純潔的孩子來彰顯運動場上「公平競爭（Fair Play）」與純淨、友好的體育精神。

以世界盃為例，除了地區海選外，這些小朋友還得具備足球底子，對戰術、體能都有一定要求，並接受長達數月集訓，其中的佼佼者，才能達成捧球進場的終極夢想。

美加墨世界盃除了場上帥哥球員引發女球迷關注，連開場球童的高顏值也受到討論。昨日加拿大多倫多體育場上演迦納對決巴拿馬小組賽首輪，賽前開場儀式時，轉播照慣例帶到拿球準備進場的超帥男球童，結果他還對鏡頭眨眼放電，短短7秒影片在Threads上瘋傳，截稿前該影片上傳僅2小時，就吸引超過3.4萬球迷關注，迦納昨戰1：0擊敗巴拿馬，賽前持球進場的男球童卻成關注焦點，除了長相帥氣之外，對鏡頭眨眼放電的舉動迷倒不少女球迷，連男球迷也自嘆不如，「許願我下輩子長那樣」、「底迪超帥耶！」「哪家公司快簽他出道」、「他好像知道自己很帥」實際上，不只是世界盃有球童拿球進場的傳統，在歐洲盃等重要比賽的開幕儀式、球員進場時，這些被特別遴選出來的小朋友們，都會走在裁判前方、雙手捧著「比賽官方用球」進場，之所以有這項傳統，至於這些男女球童是如何選出來的，主要是透過官方贊助商的全球選拔活動。贊助商通常會在半年以前，於主辦國當地舉辦大型的徵選計畫，除了這位搶走目光的超帥男童外，一場足球比賽還有許多小朋友參與其中，包含與球員牽手入場的團隊成員，他們其實都是經過數月嚴格訓練後的團隊，隨球員進場後，他們接下來還有一系列工作，包含在場邊配合裁判的指令與步伐，準確地將球遞回給主裁判、隨時準備水、補給品在兩隊板凳區，保持環境整潔、運送數據表給紀錄台等繁瑣工作。