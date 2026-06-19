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▲邦妮（中）在《玩具總動員》系列粉絲眼中一直不是個討喜的主人，人氣遠遜安弟。（圖／翻攝自IMDb）

▲翠絲（中）不但是《玩具總動員5》的主角，也是本集的催淚來源。（圖／迪士尼提供）

▲《玩具總動員5》的平板電腦「莉莉板」，被認為比起前幾集的反派不夠「壞」。（圖／迪士尼提供）

皮克斯招牌動畫系列最新續作《玩具總動員5》，上映首日就登上全台票房冠軍，顯然號召力依舊驚人。不過觀眾討論這系列，有不少人堅持第3集就是完美的結局，把4、5當成番外篇，認為玩具們要離開原先的主人安弟，讓忠實粉絲看得一把鼻涕一把眼淚，接下來雖然他們有了邦妮這個新主人，邦妮的討喜度遠不如安弟，甚至還被諷刺是目前系列裡的「大反派」。《玩具總動員》從首集上映至今，已悄悄邁過了30年、即將衝向31週年，而皮克斯始終會在外界認為他們無法再講出新的《玩具總動員》故事後，突然又找到新的角度與主題，再一次讓廣大觀眾又哭又笑走出戲院。這一回主角從伍迪交棒到翠絲的手上，她要率領玩具們度過被高科技產品搶走邦妮關注的危機，邦妮還是有點難被《玩具總動員》老粉絲接受，也無怪乎不少人堅持該系列的故事在安弟告別玩具後已經畫下句點。在Threads上關於《玩具總動員5》的討論仍然相當熱烈，有些粉絲對於第4集已經觀感不及前3集，對於第5集本來也沒太大的期待，看完卻頗為驚喜，還被翠絲的故事感動到掉眼淚。翠絲從第2集加入，編導一直沒有提到太多她的故事，這一集終於能好好發揮，果然讓她亮眼不少，還成了催淚來源。有趣的是，胡迪在本集終於退居次要位置，巴斯光年卻還是有很搶眼的部分，觀眾大讚最新款可以掃QR code變身無人機，功能很炫，且數十個巴斯光年玩具一起飛上天，氣勢看來相當帥。陪了觀眾5集的經典款巴斯，則變得戀愛腦、很在意翠絲的想法，也流露出極為人性的一面。負責聲音演出的提姆艾倫這次要用不同的語氣、情緒為不一樣的巴斯配音，比之前要辛苦不少。有別於爭議性較大的第4集，《玩具總動員5》目前反應大都比第4集要熱烈一些，可是有觀眾認為平板電腦「莉莉板」顯然並不夠「壞」，作為反派表現不及之前幾集中的熊抱哥或是蓋比蓋比那麼讓人有印象，這一集變得氣氛溫馨、感人有餘，起承轉合不特別吸引人、稍稍有點平淡，卻也有人認為是自己最喜歡的一集，特別是本集內容和第2集有高度連結，重溫第2集會更有感。