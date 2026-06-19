我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YouTuber「isshin CH」已於本月16日離世。（圖／X@isshin0417@5kVJPLinL4pojBa）

日本21歲YouTuber「isshin CH」熱愛踢足球，但自17歲被診斷出骨癌（骨肉瘤），經歷了4年治療，最後被醫生告知無法痊癒，日前才上傳「人生最後一次治療開始」影片的他，已於本月16日離世，他的父母代為發文，感謝大家過去溫暖的支持，「接下來，他將前往一個沒有病痛的全新舞台，更加勇敢的向前邁進，並繼續為了他人的幸福而努力」。「isshin CH」高中前都在踢足球，但從高一開始感到腰痛，就醫後一度被診斷為椎間盤突出，直到半年後才確診罹患骨肉瘤。他之後開YouTube頻道，分享日常生活、抗癌日記，本月12日，他突然上傳「人生最後一次治療開始」的影片，即使已被醫師告知「無法痊癒」，仍用盡力氣向粉絲報告：「人生最後一次的化療開始了。」而在5天前的貼文中，他也寫下：「真的很對不起大家，我的生命可能快走到盡頭了……這是至今最劇烈的一次疼痛，痛到無法呼吸。今天早上醫師巡房檢查時，竟然發現我的側腹出現一個大洞，並伴隨大量出血與化膿……甚至有可能導致所有治療被迫中止。」可惜最終仍傳來噩耗，他的家屬昨天透過他的社群平台發布訃聞，證實isshin已於6月16日下午5點01分安詳辭世，「自17歲被診斷出骨肉瘤以來的4年間，他在無數人的溫暖鼓勵與支持下，始終積極且努力的與病魔奮戰。雖然只有21年的人生，但isshin直到最後一刻都持續綻放光芒。接下來的他，將在沒有病痛的全新舞台上，繼續勇往直前，為了讓更多人獲得幸福而努力」。家屬也將於週日、週一替舉辦告別式，希望大家能記得，曾經有一位名叫isshin、懷抱著「想成為別人希望」夢想的人存在過，「衷心感謝大家長久以來對一心的支持與溫暖鼓勵。isshin，我們在新的舞台再見吧！真的謝謝你一路堅持到最後。家屬全體敬上」。骨肉瘤是一種好發於10至20歲青少年的惡性骨癌，也是最常見的兒童骨癌，主要發生在股骨、脛骨及肱骨等長骨部位，其中約有50％長在膝蓋周圍。其成因與基因突變、部分遺傳疾病、良性骨腫瘤惡化，以及曾接受放射線治療或接觸輻射有關。患者最常見的症狀是持續性骨頭疼痛，尤其夜間更為明顯，隨著腫瘤生長，患處還可能出現腫脹、皮膚潰爛，甚至因骨骼遭破壞而發生骨折。癌症希望基金會