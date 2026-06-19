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《玩具總動員5》在演什麼？劇情大綱一次看

▲玩具們面對數位時代挑戰，電影藉由科技與玩具的衝突，重新思考「陪伴」的真正意義。（圖／Disney）

觀影真實感想：科技催促孩子早熟 電影探討「陪伴」的意義

▲《玩具總動員5》正式上映，30年經典系列再次帶領觀眾重返玩具世界。（圖／Disney）

原以為沒故事了 玩具宇宙比你想像的更神奇

▲玩具總動員系列30年，胡迪和巴斯光年都在裡面變成老伯伯。（圖／Disney）

玩具的使命是什麼？電影給出了最溫柔的答案

▲翠絲、紅心等經典角色再度回歸，《玩具總動員5》聚焦玩具如何在新時代找到自己的價值。（圖／Disney）

是懷舊或系列最佳？答案因人而異

▲《玩具總動員5》用陪伴新世代孩子成長的故事回應長大後的我們。（圖／Disney）

皮克斯動畫《玩具總動員》系列，睽違7年推出續作《玩具總動員5》，經典推出續集，有人歡喜有人憂。許多粉絲認為這系列在第三集安迪長大、第四集胡迪選擇新人生後就該畫上句點，覺得少了安迪跟胡迪的劇情不會有什麼亮點。《NOWNEWS》記者也實際到電影院觀看，深受電影劇情感動，皮克斯再次證明「觀眾長大了」但是「玩具永遠有新故事」！《玩具總動員5》故事圍繞在邦妮與她交不到朋友的困境展開，隨著數位科技逐漸成為孩子生活的一部分，喜歡玩傳統玩具的邦妮反而成為「怪胎」。當8歲的邦妮得到一部名為莉莉板的青蛙造型平板電腦時，玩具們面臨前所未有的挑戰，主人把更多時間投入螢幕，玩具們是否該承認自己被時代淘汰了？胡迪、巴斯光年、翠絲等熟悉角色，面對新時代帶來的改變，重新思考玩具存在的意義。電影以「科技與陪伴」為主軸，探討玩具如何陪伴孩子成長，以及在人際關係逐漸數位化的今天，真正重要的究竟是什麼？相較於過去系列著重驚險刺激的大冒險，《玩具總動員5》更聚焦角色內心成長與時代議題，是一部兼具童趣與省思的續作，也替陪伴全球觀眾30年的《玩具總動員》系列，寫下屬於新世代的篇章。《玩具總動員5》劇情透過玩具如何面對數位時代的競爭，探討在科技快速發展的今天，人與人之間最珍貴的情感連結。當平板、AI 與各式電子產品逐漸滲透孩子的生活，社交、娛樂、跟朋友過夜，小孩都更傾向用螢幕來溝通，傳統玩具是否還有存在的價值呢？電影將科技和玩具放在天秤兩端，呈現現代孩子的成長方式正在改變。當娛樂越來越數位化、社交模式轉移到螢幕裡，孩子是否因此失去與人互動、建立友情、學習分享與陪伴的機會？科技究竟是問題本身，還是「如何使用科技」才是值得思考的課題。進戲院之前，很難不抱著一點懷疑，《玩具總動員3》被許多人視為系列最完美的句點，再出的續集看似只是延續 IP，甚至讓人擔心只是為了情懷。但皮克斯怎麼輸？他們最厲害的地方，不是讓玩具冒險，而是每一集都能找到不同的命題。如果前四集是在談成長、離別與放手，那第五集則把焦點放在「陪伴的意義是什麼」、「如何找到真正適合自己的朋友」，以及在快速改變的時代裡，每個人是否仍能找到屬於自己的位置。《玩具總動員》系列一路走來，始終圍繞著「玩具存在的意義到底是什麼？」我們每個人從小到大都有一些玩具，這些玩具可能是布娃娃、戰鬥陀螺，甚至是一隻叉子，我們會拿它去跟朋友玩、或者一起度過空閒時光。一個人窩在房間裡玩扮家家酒、帶「它們」去給朋友認識，「玩具」在孩子充滿想像力的腦袋裡從來都不只是一個物件，而是很單純卻又獨一無二的「陪伴」。玩具不需要陪伴孩子一輩子，也不需要永遠被珍惜，只要曾在某一段人生裡，陪著「它們的孩子」哭過、笑過、長大過，那份存在本身就有價值。《玩具總動員5》未必會成為所有人心中的系列最佳，它少了過去玩具們齊心冒險的熱血，也讓部分老角色的戲份略顯不足，但它並沒有停留在賣情懷，而是試著替這個30年的系列找到新的生命。皮克斯真正厲害的地方，不是讓玩具活過來，而是每隔幾年，就能讓長大的觀眾重新相信，童年從來沒有離開過自己。玩具可能是一個媒介，在電影裡或孩子的想象中，它們卻都是活生生的生命，是真正的朋友，也是陪伴成長的見證者，共同創造獨一無二的故事。長大後的我們買了一張昂貴的電影票，進到戲院裡去看陪伴我們30年的《玩具總動員》系列，劇情帶來的感動或失望，不免建立在懷舊上，但同時提醒每一位曾經擁有玩具、如今已經長大的觀眾，那些陪伴過自己的回憶，從來沒有消失。