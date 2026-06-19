我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃32強怎麼產生的？第三名擇優積分一樣怎麼辦？

每組的前2名可以直接晉級32強，也就是24支隊伍，剩餘的8支隊伍將會從沒晉級的24支隊伍中擇優挑出8支晉級。

如果積分相同的話就會比「總淨勝球差」

▲2026世界盃擴大48國參賽，32強如何決定誰晉級一圖看懂！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

A組：地主墨西哥確定出線！剩下三隊大亂鬥「南非最危險」

因此就算墨西哥最後一場輸球，捷克分數也只4分，因此墨西哥成為本屆世界盃首支確定晉級32強的隊伍。

墨西哥（6分）晉級劇本：確定晉級32強

▲東道主之一的墨西哥在小組賽第二輪以1：0險勝南韓，寫下兩連勝，成為本屆世界盃首支挺進32強淘汰賽並鎖定小組第一的球隊。（圖／路透／達志影像）

B組：雙強爭霸！弱隊波赫、卡達都危險

如果他們踢和，兩隊以分組第一、第二晉級32強，如果分出勝負，贏家拿下小組第一，輸家也有4分，且這兩隊都在第二場以大比分血洗對手，因此還是大機率以小組第二晉級。

▲加拿大今天一戰血洗卡達，以大比分6：0贏球，幾乎已經奠定小組第一、第二的晉級路線。（圖／美聯社／達志影像）

不過南非因為最終戰對上實力懸殊的韓國，再加上又有主力球員累積兩張黃牌被禁賽，贏球可以說是難上加難

2026世界盃第二輪小組賽正式開踢，今（19）日率先登場的是A組、B組的賽事，隨著小組賽進入第二輪，部分國家也已經可以確定出線晉級32強。《NOWNEWS》特別整理目前最新晉級32強劇本解析，包括A組墨西哥地主國已經確定可以踢32強，而最危險的國家則是南非恐怕已經快要打包回家，一文讓你看懂最新世界盃賽況！今年的世界盃，小組賽階段一共擴展到48支球隊分為12個小組、每組4隊，在第一輪小組賽結束之後，增加了32強淘汰賽輪次，這8支隊伍將「會先比小組賽總積分」，，就是「總進球數」減去「總失球數」之差，越高者排越前面，這就是為什麼像是加拿大即便輸給瑞士還是有機會晉級，因為他們在今天以6：0血洗卡達，在淨勝球差上佔據大幅度優勢，如果真的總淨勝球差還是一樣，後面依序比較項目為「總進球數」>「公平競賽積分」>「FIFA世界排名」。在小組賽A組中，地主隊墨西哥在今天以1：0踢贏南韓之後，喜收二連勝取得6分積分，由於同組積分包括南韓3分、捷克1分、南非1分，至於剩下的三支隊伍，南韓目前積分3分，最終戰將對上南非，只要南韓可以贏球，就可以以6分的積分順利晉級32強；如果踢平取得4分也是有極高機率以小組第二或擇優第三名晉級。而捷克跟南非現在都只有1分，捷克最終戰遇上墨西哥，不僅自己要贏球，還要看南非以及南韓的賽況；南非則是非常危險，不僅中場大將莫科納（Teboho Mokoena）已累積兩張黃牌，下一戰確定遭到禁賽，又對上實力有落差的南韓，恐怕要取勝不容易。韓國（3分）有機會晉級劇本：小組賽第三場踢贏南非或踢和南非捷克（1分）有機會晉級劇本：小組賽第三場踢贏墨西哥（搶4分拼擇優第三名）南非（1分）有機會晉級劇本：小組賽第三場踢贏韓國（搶4分拼擇優第三名）在小組賽B組中，地主隊加拿大目前以積分4分跟瑞士4分，不過加拿大手上握有淨勝球的優勢，最終場他們將在6月25日碰頭。兩隊其實都已經一隻腳踏進淘汰賽，至於波赫跟卡達，兩隊目前都只有1分的積分，想要晉級就只能在這場比賽勝出，且也要大比分贏球，這樣才有機會去跟敗北的瑞士、加拿大拼淨勝球搶小組第二，或者是爭取最佳第三名的資格。只不過兩隊今天比賽都吃下紅牌，波赫的穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic） 與卡達的馬迪博（Assim Madibo） 下一場都面臨禁賽，如果雙邊踢和，那就是雙雙淘汰。加拿大（4分）晉級劇本：踢贏瑞士或踢和瑞士瑞士（4分）晉級劇本：踢贏加拿大或踢和加拿大波赫（1分）晉級劇本：踢贏卡達且大比分贏球（搶4分拼擇優第三名）卡達（1分）晉級劇本：踢贏波赫且大比分贏球（搶4分拼擇優第三名）整體來看，包括捷克、南非、波赫、卡達雖然都有機會可以搶4分拼擇優第三名來晉級32強，，是當前最可能直接在小組賽當中直接被淘汰的隊伍。