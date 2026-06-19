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郭正亮挺饒慶鈴 稱陸委會「贈送選舉議題」

綠營貶低非民進黨外交成果 韓國瑜訪美接待規格受矚

國民黨主席鄭麗文日前率團訪美，期間會見9名美國國會議員及多位智庫學者、代表，成果被指超乎預期，但隨後遭到綠營部分人士抨擊。對此，前立委郭正亮在網路直播節目中指出，民進黨目前正在貶低所有非民進黨人士在美國所取得的成果，並預測下一個遭到攻擊的對象將是隨後也將率團訪美的立法院長韓國瑜。針對近期台東縣長饒慶鈴因海峽論壇影片致詞面臨陸委會查處一事，郭正亮在《亮話天下》節目中表示，國民黨內部現在已有「準備作戰」的氛圍。他提到，向來言談客氣溫暖的台中市長盧秀燕也看不下去，站出來公開力挺饒慶鈴。郭正亮直言，本屆縣市長選舉原本還找不到共同議題，感謝陸委會主委邱垂正「贈送議題」給內政部長劉世芳去執行查處。他更隔空對執政黨喊話，歡迎藉此輾壓饒慶鈴與台東縣民的生存權益，讓老百姓看清政府，就看政府敢不敢真的辦下去。此外，郭正亮指出，鄭麗文此前不僅能會見中國國家主席習近平，亦能前往美國重要城市會晤各大智庫，這可能讓總統賴清德感到不滿；尤其賴清德規劃出訪巴拉圭，至今卻仍未獲得過境美國的相關通知，若最終僅被安排過境夏威夷，恐令其氣炸。郭正亮認為，正因如此，民進黨才會試圖貶低所有非民進黨人士赴美取得的成果。他預測接下來輪到韓國瑜訪美時也可能遭遇類似對待，但由於韓國瑜是以「立法院長」身分率領藍、綠、白三黨立委共同出訪，並非代表單一政黨，因此預期韓國瑜此行的接待規格將會是最高的。