社群平台最近誕生新迷因主角，一隻意外入鏡的虎斑貓憑藉超有戲表情成功爆紅。日本一名網友分享奶奶散步時拍下的照片，原本鏡頭是對準花草景色，沒想到回頭檢查畫面時，發現中央竟有隻貓咪以誇張的大字型躺在泥地上，神情呆滯望向天空，宛如遭遇重大打擊。照片公開後吸引大量網友朝聖，紛紛替貓咪配上各種情境對白，甚至封牠為最新「迷因王」，討論熱度持續延燒。
奶奶意外拍出神作！虎斑貓跌倒畫面爆紅
從網友分享的對話內容可見，奶奶當時正在森林裡散步，原本只是想拍下沿途花草與風景留念，沒想到回頭查看照片時，才發現畫面中竟多出一位意外主角。
奶奶實際拍攝的照片可見，畫面中央並非花朵，而是一隻虎斑貓，只見牠整個身體四腳朝天躺在泥地上，四肢自然攤開形成大字型，姿勢看起來像是剛剛跌倒。
但虎斑貓眼神直直望向天空，神情茫然又空洞，彷彿剛遭遇什麼重大打擊，散發出濃濃的「懷疑貓生」氛圍，像是無語問蒼天，搭配森林背景與巧妙構圖，讓整張照片充滿戲劇張力與荒謬喜感。
奶奶隨後將照片傳給孫子，還幽默表示：「本來想拍花，結果不小心拍到了一個又有趣又可愛的傢伙。」孫子立馬轉發到網路上，照片曝光後立刻在網路上掀起熱議，大批網友被貓咪毫無防備的大字型躺姿逗得哈哈大笑。
網友瘋狂二創！跌倒虎斑封最新迷因天王
不少網友更盛讚照片兼具喜感與藝術性，認為不論構圖、時機還是主角神情都恰到好處。在網友瘋狂轉發與二次創作下，這隻虎斑貓也意外從路邊主角晉升為最新網路迷因明星。
網友們紛紛留言表示：「這根本是貓咪版顏文字吧」、「從哪裡跌倒從哪裡躺下」、「我要存下來當梗圖」、「這個眼神真的太傳神了」、「看一次笑一次」、「直接掛進羅浮宮吧」。
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從網友分享的對話內容可見，奶奶當時正在森林裡散步，原本只是想拍下沿途花草與風景留念，沒想到回頭查看照片時，才發現畫面中竟多出一位意外主角。
奶奶實際拍攝的照片可見，畫面中央並非花朵，而是一隻虎斑貓，只見牠整個身體四腳朝天躺在泥地上，四肢自然攤開形成大字型，姿勢看起來像是剛剛跌倒。
奶奶隨後將照片傳給孫子，還幽默表示：「本來想拍花，結果不小心拍到了一個又有趣又可愛的傢伙。」孫子立馬轉發到網路上，照片曝光後立刻在網路上掀起熱議，大批網友被貓咪毫無防備的大字型躺姿逗得哈哈大笑。
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不少網友更盛讚照片兼具喜感與藝術性，認為不論構圖、時機還是主角神情都恰到好處。在網友瘋狂轉發與二次創作下，這隻虎斑貓也意外從路邊主角晉升為最新網路迷因明星。
網友們紛紛留言表示：「這根本是貓咪版顏文字吧」、「從哪裡跌倒從哪裡躺下」、「我要存下來當梗圖」、「這個眼神真的太傳神了」、「看一次笑一次」、「直接掛進羅浮宮吧」。