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「雲朵手相說」引發討論！中國社群啟動全面封殺

涉及算命迷信觸動審查！葉耀元剖析中方封殺動機與觀感

國民黨主席鄭麗文日前訪美期間，傳出美方知情人士爆料，指其在華府與美方智庫私下對話時，形容中國國家主席習近平的手掌「柔軟得像雲朵」、「是成功人士的手相」，引發台美外交圈熱烈討論。然而，相關新聞隨即觸發中國大陸的網路審查機制，相關關鍵字遭到全面封鎖。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，只有不運動、沒做事的人，手才會如此柔軟。根據多名美方知情人士透露，鄭麗文在與美方智庫人員私下交流時，高度評價今年4月與習近平的會面，並以極具個人情感的詞彙形容握手感受，稱習近平的手掌「又大又厚實」、「柔軟的像是雲朵」，更強調這在算命中屬於成功人士的手相。這段言論經媒體曝光後，在台灣政壇與外交圈持續發酵，同時也驚動了北京當局。該消息傳出不到一天，中國各大社群平台及搜尋引擎如微博、百度等，自18日起已全面封鎖相關關鍵字。網民若輸入「習近平 雲朵」或「鄭麗文 雲朵」，網頁皆顯示無法查詢；甚至連中方推廣的AI搜尋工具「微博智搜」也出現當機，或僅顯示無法回答的系統訊息。針對中方大動作封鎖此消息，學者葉耀元發文提出首要解讀，他指出此事之所以遭到封鎖，核心關鍵其實並非形容詞本身，而是鄭麗文提及該手掌是「算命中成功人士的樣子」，這會讓外界誤以為共產黨不再反對迷信，因此為了維護黨的既有形象，中方勢必要進行封禁。接著，葉耀元也從政治與現實層面提出第二點質疑，認為鄭麗文用此種方式稱讚習近平，不知道每日在第一線與解放軍軍機纏鬥的我國國軍飛官及相關防衛人員，心中作何感想；最後針對手掌柔軟的形容，葉耀元則從現實生活對比直言，通常只有不運動、沒有做事的人的手，才會柔軟得像雲朵一樣。