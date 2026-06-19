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▲談到未來規劃，夏和熙（如圖）表示無論是主持人還是演員，都是現階段最想努力的方向。（圖／晴空鳥提供）

藝人夏和熙今（19）日正式官宣加盟新經紀公司「晴空鳥」，將這份全新的合作視為送給自己的38歲生日大禮。他透露第一次與老闆炎亞綸見面就聊了將近兩個小時，而且全程幾乎都在討論工作，完全沒有聊到私人生活，讓他感受到公司的專業與對藝人的尊重；出道至今將近20年，夏和熙坦言每一次加入新的經紀公司，都像一次重新出發，也希望透過這次全新的開始，重新面對演藝工作，再認真拚一次。談起正式成為晴空鳥一員的感受，夏和熙直言團隊比想像中更加友善且開放，讓他能夠自在討論所有工作方向。這次加入新東家其實醞釀許久，夏和熙表示一直希望自己能夠跳脫舒適圈，甚至在傳訊息給炎亞綸之前猶豫了將近兩個星期，他說：「既然決定要逃離舒適圈，那就找一個完全陌生的經紀公司合作。」2007年出道至今，夏和熙坦言每一次加入新的經紀公司，都像一次重新出發，談到未來規劃，他表示無論是主持人還是演員，都是現階段最想努力的方向。去年夏和熙挑戰金鐘獎紅毯主持，其中一個失誤剛好就在「師兄」江宏傑身上，對此他笑說現在加入晴空鳥也當作是來彌補的，一句話逗笑眾人。而好友江宏傑則在他正式加盟後才知道消息，得知兩人成為同門後，他立刻開玩笑表示之後要改口叫「學長」，讓夏和熙忍不住笑回：「幹嘛啦，你們學長學弟制很嚴重欸！」有趣互動展現晴空鳥大家庭的好感情。談到38歲生日願望，夏和熙則說：「希望身邊所有人都身體健康，對我來說就是最棒的事情。」而身為老闆的炎亞綸也代表公司及全體藝人送上祝福，笑喊：「歡迎最『資深』的小師弟！」