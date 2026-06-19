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▲台北晶華酒店「栢麗廳」的生魚片等海鮮菜色多樣且新鮮，最受到消費者歡迎。（圖／台北晶華提供）

▲晶華酒店集團旗下、位在台北英迪格酒店內的泰市場，也有優惠餐券推出。（圖／記者葉盛耀攝）

台北凱撒王朝中餐廳推新菜！5區居民、上班族吃飯85折

▲台北凱撒大飯店的王朝中餐廳推出全新「夏季主廚推薦菜單」，共有9道菜，圖為明太子焗烤海大蝦。（圖／台北凱撒提供）

將迎來暑假餐飲旺季，飯店buffet紛紛推優惠，台北晶華酒店就表示，配合618電商購物節，台北晶華酒店於官網推出年度餐券優惠，優惠日期即日起至8月3日。晶華酒店集團旗下兩大buffet栢麗廳與泰市場推出多款人氣餐券，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，最優折扣為栢麗廳平日下午茶單人套票，10張一組特價8800元，約是68折優惠，等於每人只要880元，就能吃到人氣飯店buffet。台北晶華酒店此次針對集團旗下兩大人氣buffet推出線上餐券優惠，其中的栢麗廳不同於以往推雙人券、多人券，此次首度推出兩款單人套票商品，包含平日下午茶單人套票10張一組特價8800元，約68折；平日午餐單人套票10張一組特價12800元，約69折。等於最低每人880元，就能吃到栢麗廳招牌的菜色包含新鮮生魚片、握壽司，以及旭蟹、三點蟹或松葉蟹腳，還有現煎牛小排、麵點等，依餐期菜色略有不同。至於泰市場同樣有多款超值餐券，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價1萬2800元，相當於74折優惠。另外，台北凱撒大飯店館內擁有逾50年歷史的王朝中餐廳，則是自即日起至9月底推出全新「夏季主廚推薦菜單」，以酸香開胃、冰鎮爽口及旬鮮海產為主題，共推出9道菜，包含「冰釀脆梅蜜番茄」、「泰式酸辣澎湖冰卷」等，王朝中餐廳更推出「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，凡設籍或任職於台北市中正、中山、大安、大同及萬華區民眾，將能享平日內用85折、假日9折。