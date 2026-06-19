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▲老師變狼師！日高中同校兩教師雙雙爆醜聞（圖／截自ＮＨＫ）

日本埼玉縣校園爆發重大師德醜聞。埼玉縣教育委員會6月16日宣布，兩名任職於縣立高中的男性教師，分別因涉及與未成年女學生發生性關係、以及長期偷拍男學生裸露影像等不當行為，遭到懲戒免職處分，震驚日本教育界。據日媒《埼玉新聞》報道，其中一名31歲男性教師任職於縣東部一所縣立高中。自2025年7月至2026年1月初期間，該教師藉工作之便與一名就讀該校的女學生頻繁接觸，雙方後來透過社群平台持續私下聯絡，教師逐漸對學生產生戀愛情感，最終跨越師生界線，在校內「特別教室」內多次發生性行為。事件直到今年1月下旬，女學生主動向校長反映後才曝光，當局隨即展開調查。儘管涉案教師坦承相關行為，卻辯稱並不認為雙方屬於正式交往關係。教育委員會認定其嚴重違反教育人員倫理規範，予以免職。另一名32歲男性教師同樣遭到免職，其案情更令人不寒而慄。該教師任職於縣南部一所縣立高中，涉嫌長期以隱蔽方式偷拍多名男學生裸露影像，受害人數目前已達36人，並透過社群媒體向學生傳送帶有性暗示內容的訊息，手法之惡劣引發社會強烈譴責。由於兩起案件均涉及未成年學生，為避免受害者身分遭到曝光，當局並未對外公布兩名涉案教師的姓名。目前案件已移交相關主管機關進一步調查處理，是否提起刑事訴追仍有待釐清。此案再度引發日本社會對校園師生倫理與學生人身安全的高度關注。近年來日本校園偷拍及師生不當關係事件頻傳，輿論紛紛呼籲教育主管機關強化監管機制，從根本杜絕此類事件一再發生。