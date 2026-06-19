※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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據日媒《埼玉新聞》報道，其中一名31歲男性教師任職於縣東部一所縣立高中。自2025年7月至2026年1月初期間，該教師藉工作之便與一名就讀該校的女學生頻繁接觸，雙方後來透過社群平台持續私下聯絡，教師逐漸對學生產生戀愛情感，最終跨越師生界線，在校內「特別教室」內多次發生性行為。
事件直到今年1月下旬，女學生主動向校長反映後才曝光，當局隨即展開調查。儘管涉案教師坦承相關行為，卻辯稱並不認為雙方屬於正式交往關係。教育委員會認定其嚴重違反教育人員倫理規範，予以免職。
32歲教師偷拍男學生裸照、傳送性暗示訊息
另一名32歲男性教師同樣遭到免職，其案情更令人不寒而慄。該教師任職於縣南部一所縣立高中，涉嫌長期以隱蔽方式偷拍多名男學生裸露影像，受害人數目前已達36人，並透過社群媒體向學生傳送帶有性暗示內容的訊息，手法之惡劣引發社會強烈譴責。
保護受害者身分 當局未公開姓名
由於兩起案件均涉及未成年學生，為避免受害者身分遭到曝光，當局並未對外公布兩名涉案教師的姓名。目前案件已移交相關主管機關進一步調查處理，是否提起刑事訴追仍有待釐清。
此案再度引發日本社會對校園師生倫理與學生人身安全的高度關注。近年來日本校園偷拍及師生不當關係事件頻傳，輿論紛紛呼籲教育主管機關強化監管機制，從根本杜絕此類事件一再發生。