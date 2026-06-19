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▲沙鹿觀音亭熱烈展開「觀音心．菩薩情」愛心捐血活動(圖／觀音亭提供2026.6.19)

為緩解近期緊繃的血庫存量，台中市沙轆觀音愛心文化促進協會於今（19）日上午在沙鹿觀音亭熱烈展開「觀音心．菩薩情」愛心捐血活動。現場以「捐血有愛，讓愛延續」為號召，成功凝聚地方善意，吸引大批在地居民挽袖響應，用實質行動為急需幫助的病患注入生命希望。「沙轆觀音亭」位於台中沙鹿中山路與沙田路口的，雖然外觀精巧如土地公廟，卻終年香火鼎盛。這座隱身繁華街角的微型廟宇，背後深藏著一段跨越戰火與夢境的溫馨傳奇。據地方文史記載，二戰期間日本軍官長野在雲南戰事中，因感應到觀音庇佑而倖存。戰後他將觀音聖像攜帶來台，並在遣返回國前，將神像託付給沙鹿在地的蔡粉女士奉祀。後來蔡氏家族另建新廟，原本欲迎請神像同往，但觀音大士託夢表示願意留守原地，繼續守護沙鹿街區。這場兼具公益與地方關懷的盛會，由台中市沙轆觀音愛心文化促進協會主辦，並獲得台中銀行的熱情大力支持。現場除了鼓勵民眾捐血救人，更結合豐富的多元活動，將傳統公益升級為溫馨的社區交流嘉年華。為了回饋熱血民眾，主辦單位用心準備了限量「手繪觀音結緣香包」，為大家傳遞平安與祝福；同時，現場也安排專業理髮師團隊提供免費愛心義剪服務，讓社區居民感受社會溫情。此外，活動更邀請到「勁搖樂團」帶來精采的音樂演出，悠揚的樂聲迴盪現場，為揮汗行善的民眾帶來兼具視覺與聽覺的豐富饗宴。主辦單位表示，「捐血一袋、救人一命，每一袋熱血都是患者重獲希望的重要力量。」觀音慈悲濟世的精神不應只停留在信仰，更要落實於日常。本次活動特別融合捐血、義剪、文化推廣與音樂表演，就是希望吸引更多人參與，讓善的循環持續擴散。今活動現場氣氛熱烈，許多民眾更是全家大小齊團圓，有人挽袖捐血、有人排隊領取香包祈福，也有人享受義剪與音樂。主辦單位期盼，透過此次活動能將「觀音心、菩薩情」的理念深植人心，凝聚更多社會善意，為地方注入更多正向力量。