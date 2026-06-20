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端午粽子加熱有學問！台電曝2招省電秘訣

▲台電提醒，電鍋屬高功率家電，使用時應採專用插座，避免與其他電器共用，以降低過熱及短路風險。（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團 」）

電鍋蒸粽子怎麼做？多1動作秒變乾爽不油

不少人會在電鍋裡倒扣一個杯子或小碗，用來收集蒸煮過程中的水氣。

▲無論電鍋或微波爐加熱粽子，關鍵都在保留水分與避免過度加熱，建議可在電鍋內倒扣杯子減少蒸氣回流。（圖／記者鍾怡婷攝）

粽子微波加熱更快！濕紙巾包覆是絕招：發明的人是天才

粽子復熱最重要的核心在於「退冰」、「不拆粽葉」以及「蒸熟」。

▲使用濕廚房紙巾包覆粽子微波，就能讓冷藏、冷凍粽子恢復剛出爐般口感。（圖／記者徐銘穗攝）

端午節期間家家戶戶吃粽子應景，不過如何加熱得好吃又省電，其實大有學問。台電表示，電鍋蒸粽子應使用獨立插座，避免共用延長線造成安全疑慮，蒸好後也別忘記拔掉插頭，以免保溫模式持續耗電。除了電鍋加熱，許多網友也分享利用倒扣杯子減少蒸氣回流，以及用濕廚房紙巾包覆粽子微波的實用技巧。美食專家則建議掌握退冰、不拆粽葉及充分蒸熟三大原則，就能讓粽子保持濕潤口感不乾硬。臉書粉專「台電電力粉絲團」指出，電鍋屬於高功率家電，使用時若忽略細節，不僅增加耗電量，也可能帶來安全風險，因此建議掌握以下兩項原則：電鍋耗電功率較高，若同時與其他家電共用插座或延長線，容易產生過熱甚至短路風險。台電建議電鍋應使用獨立插座，不與其他電器共用，避免延長線負載過重。不少人以為開關跳起就停止耗電，但實際上電鍋此時會進入保溫模式。長時間保溫雖然耗電量不高，但累積下來仍相當可觀，同時也可能增加細菌滋生風險，因此建議食物蒸熟後盡快拔掉插頭。美食專家沈軒毅表示，電鍋仍是加熱粽子最簡單且穩定的方法。特別要注意的是，粽子不建議直接放在煮飯內鍋中，而是利用蒸架墊高，讓蒸氣均勻循環。等到開關跳起後也不要立刻開蓋，，口感會更好。除了基本蒸法外，也有不少網友在Threads分享自己的私房技巧。實際測試後發現，沒有放置杯子時，粽子容易蒸出大量油水；加入杯子後，多餘水氣被集中收集，粽葉表面較為乾爽，不會出現濕黏又油膩的情況。不只可以使用電鍋蒸，也有人建議利用微波爐加熱粽子更簡單。沈軒毅指出，微波時也可在爐內放置半杯清水，增加環境濕度，讓粽子受熱更均勻、口感更濕潤。只要先用沾濕的廚房紙巾將粽子完整包覆，再放進微波爐加熱，就能有效保留水分，避免糯米因微波失水而變得乾硬。有網友分享實測心得表示：「在Threads上發用濕廚房紙巾包肉粽微波的人，你真的是天才，超好吃完全不乾，又超級方便」、「超級好用，微波出來不會乾，包子、饅頭、粽子都好用」。