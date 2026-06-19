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▲南屯在地里長也化身經典童話角色與高達250公分「巨型機甲」小丑，一同加入踩街行列(圖／民政局提供2026.6.19)

▲萬和宮志工熬煮美味麻芛湯與民眾分享(圖／民政局提供2026.6.19)

全台最具特色的陸上端午慶典「穿木屐躦鯪鯉」，今（19）日在台中南屯萬和宮前廣場及南屯老街熱鬧登場。今年活動以「童話狂歡趴」為主題，首度結合「逍遙音樂町」，將百年民俗、奇幻童話與戶外音樂跨界融合，吸引上萬名民眾到場同樂。台中市副市長鄭照新出席表示，「躦鯪鯉」是全台獨一無二、歷史悠久的端午習俗，承載南屯深厚百年文化底蘊，盼持續傳承發揚。今踩街隊伍由同心龍領軍，在Uters Taiwan、洄瀾舞集、大墩國中啦啦隊助陣下，副市長鄭照新、民政局長吳世瑋、南屯區長林秋萬等人率領踩街民眾，自萬和宮前廣場高喊「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛」口號出發。今年最引人注目的是，在地里長特別化身中西方經典童話角色，與高達250公分的「巨型機甲小丑」一同加入踩街行列，傳統木屐聲與現代創意交織，場面盛大，為百年老街注入嶄新活力。鄭照新指出，「穿木屐躦鯪鯉」起源於日治時期，早年先民穿著木屐踩街，以響亮的木屐聲象徵喚醒沉睡地底的鯪鯉（穿山甲）翻動土壤，祈求風調雨順、五穀豐收及地方平安。此項全台罕見的陸上端午民俗，不僅承載南屯深厚的歷史記憶，更凝聚地方情感，感謝萬和宮、文昌公廟及台中漁市場協力合作，年年舉辦讓新世代認識家鄉文化，展現民俗文化生生不息的生命力。立法院副院長江啟臣也到場共襄盛舉。他表示，端午節除了划龍舟、吃粽子等傳統習俗外，台中更擁有豐富且具地方特色的端午文化。其中，南屯傳承百年的「穿木屐躦鯪鯉」活動與大甲鐵砧山劍井取午時水活動，皆展現台中端午多元且獨特的文化風貌，這些珍貴民俗都是台中的端午「標配」，期盼透過活動推廣，讓文化精神持續傳承發揚。民政局長吳世瑋則提到，「呷肉粽配麻芛」是台中南屯人慶端午不可或缺的特有傳統飲食。麻芛產季適逢端午前後，微苦甘甜的口感與粽子搭配別具風味。特別感謝萬和宮動員數十名志工，挑揀多達330斤麻芛葉熬煮麻芛湯與民眾分享，文昌公廟及台中魚市場亦提供肉粽及魚丸湯，讓民眾參與民俗活動之餘，也能品味南屯獨有的端午飲食文化與在地人情味。南屯區長林秋萬表示，今年現場舞台區安排威尼斯小丑泡泡秀、童話王國馬戲團及多位藝人接力演出。此外，南屯里辦公處亦於南屯三角街規劃四人協力木屐競走、滾鐵圈、小朋友賽跑、挑米籮等民俗趣味競賽，讓市民從踩街、觀賞表演到親自參與競賽，全面感受南屯端午的熱鬧魅力。