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2026世界盃足球賽正式開打，今（19）日韓國隊在對上墨西哥的小組賽前，球員們集體穿上由GD個人品牌PEACEMINUSONE、Nike和韓國足協（KFA）推出的聯名熱身服亮相。然而大面積花花圖案卻挨批「很醜」，甚至被不少網友吐槽：「根本是長輩圖風格」。球衣設計曝光後，網路上出現不少負面評價，不少網友表示完全看不懂設計理念，認為看起來像長輩穿的防曬外套。也有人直言球員穿上後少了國家隊應有的霸氣，甚至笑稱像是「花漾足球隊」，直呼：「應該只有GD的粉絲會覺得好看」。也有粉絲出面替GD緩頰，強調他參與的部分只有賽前熱身球衣、外套、長褲及聯名球鞋等周邊商品，韓國隊本屆世界盃正式比賽使用的主場、客場球衣並非由GD設計。而GD和韓國足協的聯名系列以「Tigers of Asia」為主題，黑色底色搭配鮮豔花卉印花，希望將足球文化與潮流設計結合。雖然收到不少負面評價，但先前國際足球媒體《GOAL》才將這項合作評選為本屆世界盃最佳聯名企劃之一，也是唯一入選的亞洲品牌聯名。