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▲麥迪遜廣場花園被傳出並非泰勒絲結婚場地的首選，現在也可能只是她的婚宴場所。（圖／美聯社／達志影像）

▲被傳是泰勒絲婚禮原定場地的超高級飯店—美國羅德島州「海洋之家」，外觀看來雅緻，附近風景優美。（圖／翻攝自 Ocean House RI 臉書）

▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）的世紀婚禮備受矚目，而她因為消息提早走漏，還會立刻改變原先的安排。（圖／美聯社／達志影像）

全球樂壇天后泰勒絲的婚禮備受矚目，八卦媒體三天兩頭就會擠出一點細節，滿足粉絲的期待，但卻讓她不得不機動改變計劃。近日傳她與美式足球名將未婚夫崔維斯凱爾西將在紐約麥迪遜廣場花園辦婚禮，紐約市長都已透露這將是7月當地的大活動。不過專門報導明星與名流消息的TMZ卻稱，泰勒絲本來6月13日就要和崔維斯在羅德島州的海邊豪華飯店辦婚禮，由於消息提早外洩，才改到麥迪遜廣場花園舉行。泰勒絲早先被曝將在紐約尼克隊的主場、也是她自己曾開過滿場演唱會的麥迪遜廣場花園舉辦婚禮，TMZ近日報導中指出此處並非泰勒絲的首選，她本來和崔維斯是要在羅德島州海邊豪華渡假飯店「海洋之家」辦婚禮，還請來放煙火的團隊，但到了5月中，煙火秀的公司就被告知活動臨時取消、將改到紐約舉行，疑似泰勒絲那時就決定不要在「海洋之家」結婚，而她與崔維斯變心的理由，可能跟媒體過早報導有關。關於泰勒絲將在「海洋之家」結婚的消息，早在去年12月就已經由TMZ先揭露，這間5星級豪華大酒店，除了設計雅緻、服務貼心，還有優美的海景可以觀賞。泰勒絲和崔維斯本來的打算是把賓客們都邀來住上幾晚，就在此期間辦掉婚禮，大家像是來度假的心情。可是八卦媒體緊迫盯人，消息傳出後的幾個月內，泰勒絲就決定另外找地方辦婚禮，不在考慮「海洋之家」。她對於婚禮細節的態度像是在跟媒體玩諜對諜的遊戲，就算報導滿天飛，最後仍要看她改不改變決定，而她一看到有媒體把計劃講得蠻詳細，就全部推翻再重來，也實在很有霸氣。經過TMZ等一番攪局，泰勒絲現在又被他們稱麥迪遜廣場花園只是婚宴的場所，真正的儀式可能在7月3日婚宴之前就舉行。她目前在賓州的Rock Lititz園區祕密搭建巨大的設施，這地方過去是專讓歌手們在正式演唱會之前，有地方能夠為現場演出做彩排，因而園區內布景、道具、燈光都俱全，泰勒絲並沒有宣布新的演唱會行程，因此她在這兒搭建的設施，被TMZ推測是真正婚禮的場地，而且泰勒絲與崔維斯凱爾西還會找樂團來同樂，並讓一些專程來出席婚禮的賓客輪流上台演出。TMZ得到的消息是在麥迪遜廣場花園的婚宴，賓客人數會比真正的婚禮多更多，場地內沒有對外窗，泰勒絲會和設計師討論從天花板到地板，都以特殊的設計來裝潢，營造出浪漫的感覺，賓客席次並不會塞滿整個場地，婚宴過程中還會以特殊的打燈來製造氣氛，也是會耗費不少心思，讓人對這場「世紀婚宴」更加期待。