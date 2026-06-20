我是廣告 請繼續往下閱讀

外送男手臂變黑、脫皮 醫：光過敏

光過敏是免疫反應 醫：嚴重個案沒曬太陽也會過敏

夏日時刻火傘高張，台灣大多數民眾都可已經知道如何防曬，而陽光導致皮膚傷害的案例屢見不鮮。醫師分享，有個案因為陽光紫外線，導致皮膚「光過敏」的典型病例，也提醒大眾不可輕忽紫外線殺傷力。台北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科主治醫師蔡明翰分享，一名從事機車外送服務個案，日正當中的午餐時間正是最忙碌的時段。在高溫悶熱與趕時間的雙重壓力下，經常忽略戴袖套或穿薄長袖外套等防曬方式。起初患者的手臂只是膚色變黑、甚至有些微脫皮，但病人並不以為意。直到休假時，赫然發現雙臂長出許多顆粒狀的「丘疹」。蔡明翰說，病患不僅感受到奇癢無比，還伴隨著刺痛感。原本以為只是單純曬傷，但隨後就算做足防曬，丘疹依舊沒有消失，因此前往醫院求診。蔡明翰表示，在詳細詢問個案的接觸史與職業史後，研判可能是因為手臂皮膚長期暴露在強烈紫外線下所引發的「光過敏」。給予口服藥物、外用藥膏治療，並搭配正確的防曬衛教措施，2週後症狀已獲得明顯改善。而光過敏與一般曬傷的差異。蔡明翰指出，一般曬傷是紫外線對皮膚造成的「直接傷害」，通常在曬後短時間內就會感到皮膚刺痛、灼熱，外觀上會先呈現發紅發燙，嚴重時甚至會脫皮與變黑。相反地，「光過敏」則是一種免疫反應。蔡明翰解釋，光過敏患者在曬太陽後，通常會過幾天才出現類似濕疹或血管水腫症狀；嚴重個案甚至連沒有直接曬到太陽的部位也可能出現過敏反應。兩者雖然成因類似，但臨床上的症狀表現卻大不相同。不過，民眾該如何有效預防光過敏。蔡明翰提到，防曬依舊是不二法門。建議盡量避免在陽光最強烈的時段出門，並盡可能減少皮膚暴露在陽光下的面積，如穿著長袖衣物、配戴帽子、撐陽傘等；同時，應搭配塗抹防曬係數較高的防曬乳，可阻擋絕大部分的紫外線。在治療方面，光過敏治療與一般皮膚過敏類似，臨床上主要使用口服抗組織胺以及外用類固醇藥膏來緩解不適。蔡明翰提醒，治療期間務必持續做好防曬，主動避開紫外線這項過敏原，治療效果才能更顯著、更持久。蔡明翰呼籲，台灣夏季氣候愈來愈漫長，紫外線指數也屢創新高，一不留意就可能光過敏。民眾若肌膚出現異常紅疹或持續搔癢，切勿盲目擦藥或忽視，盡早就醫尋求專業診斷。