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▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge推各項活動，「進球狂歡組合餐」，每套999元+10%。（圖／六福萬怡提供）

▲君品酒店推出699元+10%的賽事期間限定套餐，主菜可選擇大份量的君品牛肉堡或酥炸魚柳佐塔塔醬。（圖／君品酒店提供）

▲高雄洲際酒店推出滿額消費，即有機會享應援餐點飲品免費兌換。（圖／高雄洲際提供）

▲高雄翰品酒店推出世足應援活動，點用港都茶樓一鴨三吃料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包4顆。（圖／高雄翰品提供）

四年一度的世界盃足球賽正熱烈開戰中，台灣飯店業者紛紛推出活動應援。包含啤酒暢飲活動，或是世足住房專案，享有送上零食與啤酒，更能參加預測冠軍國家，將有機會獲得住宿券。《NOWNEWS今日新聞》整理全台6家飯店針對世界杯足球賽的應援活動資訊一次看。台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店即日起至7月19日推出「艾世足」住房專案，預訂本專案每房可獲得「你的主場，在這一球」限量刮刮樂一次，中獎機率高達99.9%，有機會將2026世界盃足球、時代露營鋼杯、足球開瓶器鑰匙圈、陶瓷杯墊及飲料杯提袋等品牌限定好禮帶回家。每房每晚除享官網彈性房價92折，房內更準備一整箱充滿熟悉滋味的觀賽零食，包含乖乖、可樂果、樂事洋芋片等鹹香點心，搭配310ml時代啤酒及500ml豪格登啤酒各3罐。翌日雙人早餐亦可於訂房時以每晚1000元+15.5%優惠加購。君品酒店即日起至7月19日推出699元+10%的賽事期間限定套餐，主菜可選擇大份量的君品牛肉堡或酥炸魚柳佐塔塔醬，並搭配精緻的甜點，內含一瓶台灣啤酒或日本朝日啤酒。館內餐廳「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia西西里牛排餐酒館」也同步加碼，即日起至7月19日於賽事期間推出「Ciao請你喝一杯！」敲杯狂歡活動，凡於活動期間至現場用餐，只需出示已追蹤「Ciao」官方IG的手機畫面，即可免費獲得精選飲品一杯。入住雲品溫泉酒店日月潭有機會為自己換來一次免費回住。即日起至7月19日賽事期間，旅客只需掃描客房迎賓畫面上的QR Code，進入預測頁面寫下心目中的本屆冠軍隊伍，輕鬆完成參與。賽事落幕後，飯店將從預測命中的旅客中隨機抽出幸運得主，贈送經典山景客房住宿券一張。高雄洲際酒店即日起至2026年7月31日推出期間限定互動企劃「GOAL FOR LUCK」應援抽獎遊戲，凡於指定餐廳單筆消費滿1500元，並加入高雄洲際酒店 LINE 官方帳號，即可現場參與「GOAL FOR LUCK」抽獎遊戲。遊戲將隨機出現進球、越位、防守等趣味結果，並有機會免費兌換期間限定應援餐點與飲品。高雄翰品酒店宣布，自6月11日至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋。首先是推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，原價335元，活動期間優惠價290元即可入手，於一樓TOGO伴手禮店限量販售。高雄翰品酒店內餐廳「港都茶樓」則推出內用點招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆），讓用餐更添趣味。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲禮。另外飯店也推熱血應援房住房專案，凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包。