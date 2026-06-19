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日本動漫《鬼滅之刃》御用歌姬LiSA出道15週年，今（19）日晚上在台北小巨蛋與1.2萬名歌迷慶祝，她感激的說，站上台北小巨蛋一直是自己的夢想，今天終於圓夢，以中文感恩的說：「謝謝你們，夢想成真啦！」其實她還是地下歌手時，就曾來到台灣表演，2009開始到今年2026，每次巡演都不忘台灣站，場館也一次次月開越大，今年終於登上台北最具指標性的場地：台北小巨蛋。LiSA一現身就帶來〈best day, best way〉、〈だってアタシのヒーロー。〉，席間不段喊出「台北小巨蛋」。而她每次來台都會努力背中文歌粉絲互動，誠意表示：「大家好我是LiSA，我回來啦台北，我很想你們，謝謝大家回來了。你們想我嗎？真的嗎？」結果大家聲音太小，LiSA一直說「不好！後面！前面！大家！不好！因為今天夢想成真，拜託大聲一點！」這時全場1.2萬名觀眾喊出2倍的聲量，她才心滿意足的說：「謝謝大家回來！」然後自捏臉頰的說：「台北小巨蛋是我的夢想，這是真的嗎？謝謝你們來！」她希望大家起立聽歌，同時擔心2樓觀眾看不到，「但是要小心，樓上的一定要小心，但不要忘記享受今晚，一起HIGH吧！」演唱完《鬼滅之刃》組曲〈明け星〉、〈殘酷之夜的閃耀〉、〈炎〉之後，她問大家想聽日文還英文，大家高喊「日文」，LiSA笑說：「早點說咩，我還為此練習了！」接著再次謝謝大家：「我從第一次來台北到現在，做了很多夢，今天終於來到台北小巨蛋！」隨後以中文的喊：「謝謝你們，夢想成真啦！」LiSA雖然在無台上熱情、自信的演唱，但她小時候其實相當內向，不擅長與人相處，也害怕成為眾人注目的焦點。加上父母在她小學時離婚，讓年幼的她一度找不到人生方向，從小學二年級開始頻繁翹課。所幸媽媽始終支持她探索自己，建議參加音樂劇養成班，在舞台上盡情表現、沉浸於音樂世界的過程，讓LiSA第一次感受到真正的快樂與自在，也因此燃起對表演的熱情，從此立下成為歌手的夢想。為了離夢想更近一步，LiSA學生時期努力打工、省吃儉用存下100萬日圓（約台幣20萬元），之後不顧家人反對獨自前往東京追夢。當時的她住在連冰箱、洗衣機都沒有的簡陋租屋處，三餐常靠罐頭配白飯度日，每天睡眠時間甚至只有2、3個小時。即便生活艱苦，她仍堅持白天打工、晚上組樂團，有空就參加試鏡。直到2010年，她獲得為《Angel Beats!》劇中歌曲獻聲的機會，演藝事業開始起飛，之後陸續演唱《Fate/Zero》、《刀劍神域》、《我的英雄學院》等人氣動畫主題曲，並憑藉《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉、〈炎〉紅遍全球，成為家喻戶曉的國民級動漫歌姬。