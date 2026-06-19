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《鬼滅之刃》原唱LiSA今（19）日來台在小巨蛋舉辦演唱會，場上當然少不了最經典的、〈明け星〉、〈殘酷之夜的閃耀〉、〈紅蓮華〉，以及《我獨自升級》片頭曲〈ReawakeR〉，全場1.2萬人大合唱的畫面相當壯觀！有趣的是，當唱完《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉，台下歌迷超激動的喊：「大哥回來了！」讓有在追動漫的歌迷笑出聲。LiSA出道15年來，最具代表性的作品莫過於《鬼滅之刃》系列主題曲，她今晚為了回應歌迷期待，在演唱會中一口氣獻唱〈炎〉、〈明け星〉及〈殘酷之夜的閃耀〉等片頭曲，更特地換上日式和服、手持油紙傘登場，將《鬼滅之刃》的世界觀搬進台北小巨蛋。演唱期間，舞台後方大螢幕同步播放《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》與《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的經典畫面，掀起全場回憶殺。考量到不少台灣歌迷不熟悉日文歌詞，LiSA團隊也貼心在螢幕下方準備羅馬拼音字幕，讓全場觀眾能跟著一起大合唱，將小巨蛋化身成大型《鬼滅之刃》KTV現場。有趣的是，當唱完〈炎〉之後，一位男粉突然高喊「大哥回來了」讓全場笑噴，因為《鬼滅之刃》系列故事中，「炎柱」煉獄杏壽郎是第一個領便當的柱，當時結局一出，逼哭不少動漫迷喊：「還我大哥！」所以當煉獄杏壽郎的畫面出現在小巨蛋上，歌迷才會入戲嗨喊：「大哥回來了！」而整場最經典的，就是讓LiSA真正爆紅的〈紅蓮華〉，當第一句歌詞一出，LiSA直接把麥克風遞向觀眾席喊：「唱！」全場1.2萬名歌迷齊聲接唱下一段，場面相當熱血震撼。