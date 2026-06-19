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▲28歲的維多莉亞伽里蒂（如圖）美艷性感，深得好萊塢天王李奧納多狄卡皮歐的喜愛。（圖／美聯社／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐（右）的媽媽艾梅琳（左），在他心目中的地位極高，女友們都比不上。（圖／美聯社／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐（右）和經典「蜘蛛人」陶比麥奎爾（左）是超級好朋友，陶比早就當爸多年，也鼓勵李奧納多不要害怕生兒育女。（圖／美聯社／達志影像）

51歲仍在全球各地廣受歡迎的李奧納多狄卡皮歐，過去曾被稱「堅持當永遠的單身漢」，不結婚、不生小孩，甚至因為不想被女友逼婚，只要她們滿25歲、開始想討論婚事，就會趕快分手，成了眾所皆知的「25歲法則」。但他似乎慢慢態度有所改變，歐美娛樂八卦網站報導，他和28歲女友維多莉亞伽里蒂交往快要3年多，不再抗拒結婚、生子，他最重視的媽媽艾梅琳又已經83歲、想抱孫子也等不了太久，為他放棄單身製造契機。李奧納多狄卡皮歐曾經遊戲人間多年，身旁伴著的都是長腿火辣名模，他無意走入家庭，因此到了女友們25歲、想要逼他考慮結婚，就會跟她們分手。這個原則卻被維多莉亞伽里蒂打破，據稱維多莉亞對於結不結婚、生不生小孩，擺出冷靜的態度，不會硬逼他，只是讓他明白自己並不排斥有小孩，讓他開始把當爸爸列入未來人生的考量之一。另一個重要關鍵，則是他最重視的媽媽艾梅琳。今年83歲的艾梅琳，是李奧納多心目中最重要的女性，過去他出席一堆頒獎典禮，常常都是艾梅琳陪著他，而不是他那時的女友，這就是媽媽對他的意義。艾梅琳自然希望寶貝兒子可以擁有自身的家庭，成為一位丈夫和父親，而她能等待這情況發生的日子已經沒剩特別多，李奧納多的腳步必須加快，才讓他思索是否不要再逃避、拖延，讓媽媽的心願能早點滿足。過去外界都覺得李奧納多提到結婚和當爸，態度一定都是「不要」，但歐美娛樂網站報導，知情人士透露，他始終都在幻想自己當爸爸會是什麼樣子，也隨著年歲漸長，認為這件事情如果不趕快做，可能永遠都不會實現。他其實沒那麼討厭小孩，和他們相處也都蠻不錯，只是過去對生孩子總是拖拖拉拉，現在逐漸傾向讓這件事快些完成、別再延遲。另一方面，李奧納多的友人都察覺得出，維多莉亞在他心中的重要性與之前的女友們都不太一樣，她特別能抓住他的心，也因為彼此23歲的年齡差距，會讓他想要過得更健康、能跟她在一起更久。他的心態變得更成熟、生活也更穩定，在此狀態下，生兒育女很自然變成一種選項，友人們都認為目前的他是前所未見最快樂、最踏實的模樣，都期待能夠早日聽到他的好消息。