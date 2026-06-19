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▲今年是林智鴻第八度協助民眾取用午時水，民進黨高市長參選人賴瑞隆、立委許智傑也到場參與。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻今（19）日除偕同鳳山區多位里長於赤山龍目井協助民眾取用午時水，並發放經赤山文衡殿過爐加持之「平安添財」御守外，也極爭取將該項具有300年歷史的在地活動列無形文化資產。對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也呼應肯定。賴瑞隆除肯定林智鴻相關主張也強調，不論是文化觀光或地方創生，都是其自立委到參選市長階段，皆持續努力推動的目標，未來進入高市府，一定會致力協助基層，將其打造為最具赤山特色的鳳山亮點。林智鴻今天上午偕同文山里長黃惠玲、文英里長鄭鴻章和文德里長謝智華，於赤山龍目井協助民眾取用午時水，並發放經赤山文衡殿過爐加持之「平安添財」御守，一早便吸引許多鄉親前往排隊「討吉利」。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也到場同慶。保存里內赤山龍目井的推手黃惠玲表示，古諺流傳「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，並非指涉療效，而是端午作為一年中陽氣最盛之日，午時又是一天中陽氣最旺之時，該時間所取用之「午時水」，民間普遍用以淨身、淨宅、擋煞、招財祈福。鄭鴻章也說，該井相傳為300年前經高人指點而開鑿，水質甘醇，家戶代代取用至今，過去也是「赤山粿」製作水源，令該特產美味遠近馳名。謝智華也表示，雖然自來水今已普及，但在此處取用午時水的風氣依舊興盛，可見赤山居民對此一世代相傳的記憶深具情感。今年也是林智鴻第八度協助民眾取用午時水，他指出，全台各地都有午時水文化，但唯有赤山龍目井的取午時水活動，能成功結合古井、地方生活史、在地信仰、赤山粿飲食文化和端午取水習俗，並成功凝聚在地光榮感，再透過政府與基層合作，很有機會成為鳳山為數不多、仍有實行的「水井民俗文化」無形文資，若再搭配地方創生政策，將成為觀光客深入走讀鳳山，必去的景點與慶典。