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日本動漫歌姬LiSA出道15週年，今（19）日晚間首度站上台北小巨蛋開唱，吸引1.2萬名歌迷朝聖，不只一口氣帶來20首歌曲，更準備超寵粉橋段與觀眾近距離互動，在演唱〈DOCTOR〉時，直接從台下選出一名來自新北泰山的女粉絲登台，貼臉合唱、靠肩拍照，全場羨慕到暴動，但當事人卻一臉不知所措，意外成為今晚演出最難忘的可愛場面。唱到第6首歌曲〈DOCTOR〉時，她問了台下：「誰想上來？」一位男歌迷原以為被歌姬欽點，結果LiSA是要選她後方的小妹妹，當她上台後，LiSA問：「妳來自哪裡？」妹妹回：「新北泰山。」之後工作人員就上玩具手銬，LiSA開始獻唱〈DOCTOR〉。該妹妹台上面對1.2萬人後明顯超緊張、不知所措，一下摀嘴一下遮臉，一動不敢動的坐在椅子上，LiSA也邊唱歌邊安撫她，更搭配歌曲貼臉、撫摸，之後2人一起大合唱，還靠頭貼臉拍照，表演完畢後，LiSA也對妹妹說了聲：「Thank you！」逗趣的環節也讓其他觀眾喊：「這應該是她人生中，最漫長的3分鐘了。」LiSA今晚總共帶來20首歌曲，其中當然少不了《鬼滅之刃》組曲，包含電視動畫《鬼滅之刃 無限列車篇》片頭曲〈明け星〉、電影《鬼滅之刃劇場版 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲〈殘酷之夜的閃耀〉、電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉，以及電視動畫《鬼滅之刃》片頭曲〈紅蓮華〉，連《我獨自升級》片頭曲〈ReawakeR〉都有，讓不少動漫迷相當嗨。