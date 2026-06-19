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▲FTISLAND今天晚上8點突然預告7點會在信義街頭表演。（圖／IG）

韓國樂團FTISLAND將於20日、21日在Legacy TERA舉辦演唱會，結果今（19）日端午節就在台灣，還送上限定驚喜，李洪基、李在真、崔敏煥晚上7點直接在信義區興雅路突襲免費開唱，現場人山人海超壯觀，他們也帶來40分鐘表演，〈壞女人〉、〈Primavera〉〈Burn it〉、〈THUNDERSTORM〉通通大放送之外，還跟大家原地一起嗑芒果，場面超歡樂。希林國際下午神祕預告「普利們今晚將在信義街頭，遇見你們的白馬王子」，結果一到晚上6點，FTISLAND直接公開地點為信義區興雅路，確定突襲信義區街頭表演，到了晚間7點，李洪基、李在真、崔敏煥真的現身信義街頭，現場瞬間被人潮包圍，不只平面區擠滿粉絲，就連2樓天橋也站滿圍觀民眾，預估破千人。3人一登場便先用中文打招呼，李洪基看到滿滿人潮當場傻眼直呼：「怎麼來了這麼多人？我們只打算簡單唱一下就離開欸！」接著笑說自己中文不好，粉絲立刻回喊「沒關係」，他又逗趣反問：「知道我是誰嗎？」現場男粉絲秒答「李洪基」，笑翻全場。FTISLAND接連帶來〈壞女人〉、〈Primavera〉、〈Burn it〉、〈THUNDERSTORM〉等歌曲，其中〈壞女人〉因副歌空耳長年被台灣歌迷戲稱為「南部弄假牙」，知名度高到連路過長輩都能認出，笑說：「喔喔，是那個弄假牙的啦！」3人也全程與歌迷近距離互動，甚至收下粉絲遞上的芒果，李洪基試吃後立刻大讚「好吃」，接著與李在真、崔敏煥直接在台上開吃水果，展現親民一面。演出後半段，FTISLAND帶來新歌〈Starlight〉，李洪基還先考驗台下歌迷：「都會唱嗎？」沒想到副歌一出，全場立刻大合唱，讓他忍不住豎起大拇指稱讚：「很厲害。」這場突襲公演共演出近40分鐘，歌迷聽得意猶未盡，不斷高喊「安可」，李洪基笑著打槍：「明天要唱2場，我要愛惜喉嚨！」雖然沒有加碼演出，但3人離開前仍特地轉向四面八方與歌迷合照，替這場端午節限定快閃留下難忘回憶。