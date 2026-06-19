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▲菲比（左上圖）突然從胸口拉出身上的平口洋裝，小S（下圖）餘光發現曾敬驊（右上圖）的頭迅速往一旁撇去。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

▲見到穿低胸衣的女藝人笑到彎腰，曾敬驊（右）下意識轉頭迴避視線。（圖／翻攝自娛樂百分百YouTube）

28歲影壇男神曾敬驊入行僅7年，已經交出《返校》、《刻在你心底的名字》、《大濛》等多部代表作，去年憑《我家的事》奪下金馬獎男配角，堪稱票房和口碑雙保證的吉祥物，而他老實又隨和的真性情也被影迷津津樂道，曾經有粉絲分享兩支節目片段，曾敬驊在面對女藝人彎腰露出事業線時，都下意識撇頭避開視線，被形容「純情系男孩，是稀有物種，值得好好保護」。粉絲在社群平台放上兩段2023年的節目影片，一支是曾敬驊上《小姐不熙娣》宣傳影集《不良執念清除師》，當班底菲比正在跟主持人小S描述過去拍攝性感寫真時，攝影師要她帶平口服飾，菲比邊說邊彎腰從胸口拉出身上的平口洋裝示意，這時，小S餘光發現曾敬驊迅速往一旁撇頭，當場大笑虧他：「你以為她要掏出什麼東西是不是？」另一支影片是曾敬驊上《娛樂百分百》宣傳電影《我的麻吉4個鬼》，當小賴和黃偉晉討論正在進行的鬼屋挑戰時，一名穿低胸裝的女來賓笑到忍不住彎下腰，鏡頭這時拍到站在對面的曾敬驊也是默默但快速地撇頭，迴避可能看到該女藝人乳溝的視線。兩支片段引起大批粉絲熱議，「現在竟然還有這樣的男生...」、「這是我第一次看到會主動轉頭迴避的男性，當下天線直接立起來，好像不得不愛了」、「那個...可以給一下ig和脆嗎...想追蹤」、「阿驊真的是善良又體貼的人」、「老公這麼優秀我也沒辦法」、「太紳士了吧...被圈粉了」、「好加分」、「非禮勿視真君子的曾敬驊，帥氣又知禮」、「禮貌迴避+傻笑太可愛了！」