大樂透第115000063期今（19）日端午節開獎，台彩公布派彩結果顯示，本期大樂透頭獎為3.2億元未開出，目前邁入第12期連槓，下期預估銷售1.8至2.0億元，6月23日頭獎累積金額預估上看3.6億元，為今年最高頭獎總獎金。

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6月19日大樂透加開之40組100萬獎項開出情形：40組中開出5組，總中獎注數為5注，5組皆為單注中獎，本期尚有35組100萬獎項未開出，將於次期（6月23日）繼續加開。

🟡6月19日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽

新北市中和區圓通路355號1樓－全多中彩券行
台北市中山區民權東路二段117號1樓－得億來彩券行
花蓮縣光復鄉大華村中山路二段299號1樓－鑫鑫投注站
新北市汐止區中興路282號－客來樂彩券行
嘉義市西區福民里興業西路389號一樓－鑫又鑫彩券行

▲6月19日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行地點一次看。（圖／取自台彩官網）
▲6月19日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行地點一次看。（圖／取自台彩官網）
🟡6月19日端午節大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：04、12、28、29、35、48，特別號38
49樂合彩：04、12、28、29、35、48。

今彩539：01、05、07、13、25。
39樂合彩：01、05、07、13、25。

3星彩：3、0、7。
4星彩：4、1、9、4。

大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...