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金州勇士隊在休賽季的續約工程傳出重大進展。根據NBA資深記者馬克·史坦（Marc Stein）報導，勇士隊球團與日前透過交易取得的資深長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在續約談判上已取得實質進展，雙方均表達了強烈的續留意願，外界普遍預期雙方會簽下一份為期1到2年、年薪落在2500萬至3000萬美元之間的合約。回顧今年2月的交易截止日前，勇士隊原先將目標鎖定在公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但在追求未果後，球團轉而與巫師隊達成交易，送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），換回波爾辛吉斯這名擁有出色身高與外線投射能力的長人。儘管這筆交易在初期引發諸多討論，但波爾辛吉斯很快便融入了勇士體系。在效力勇士的15場例行賽中，波爾辛吉斯場均繳出16.1分5.3籃板與 1.1阻攻的數據，其中在附加賽面對快艇時，他更狂轟20分5籃板5助攻，展現了為何勇士當初如此渴望得到他。對於以柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）為核心的勇士隊而言，波爾辛吉斯成功補強了球隊過往最欠缺的「內線高度」與「進攻威脅」。目前波爾辛吉斯有資格簽下一份最高可達3年1.16億美元的延長合約，但考量到他長期存在的傷病隱憂，以及對自身身體狀況的持續管理，外界普遍預期雙方會簽下一份為期1到2年、年薪落在2500萬至3000萬美元之間的合約。這種短約模式不僅能為勇士隊的奪冠窗口期保留彈性，也能將球團長期營運的風險降至最低。勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）本周在接受採訪時也公開表態，球隊已與包含波辛吉斯在內的多名自由球員進行過深入對談，「我們非常看重他的價值，也希望他能成為下賽季拼圖的一部份。」擁有波辛吉斯的「鳥權」（Bird Rights），讓勇士隊即便在薪資空間吃緊的情況下，仍能透過超越薪資上限的方式與其續約，這賦予了球團極高的談判籌碼。在球隊核心群年齡結構逐漸老化的現況下，維持陣容的「連續性」是勇士隊保持爭冠競爭力的首要任務。