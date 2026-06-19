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▲李多慧最後還是有喝到自己代言的飲料，只是等了1小時才拿到。（圖／讀者提供）

味全龍今（19）日端午節在桃園球場出戰樂天桃猿，當家啦啦隊女神李多慧親臨現場替自家球隊應援，賽前她去附近商場買代言的手搖飲，沒想到，店員表示「要等1個小時以上」，李多慧當場愣住，只好傻笑先行離去，畫面曝光讓粉絲全笑瘋，連鎖手搖飲小編幽默地說：「下次請多慧直接進去自己搖（威～）」賽前，李多慧去球場旁的複合式商場買自己代言的手搖飲，沒想到，正在點餐時，女店員跟她說「現在飲料要等1小時以上喔」，李多慧一聽愣了一下，手比「1」再次確認，接著跟店員揮揮手表示不用了，隨後和助理笑著離開現場。粉絲見到李多慧買不到自己代言的飲料，大笑表示：「多慧一怒，自己就跑進去自己製作飲料嗎」、「叫你們老闆來」、「代言人抱歉，一樣要等喔」、「很Funny，買不到自己代言的品項」、「看來店員很守規則是好員工，可能老闆來了要點飲料一樣要老闆排隊」、「這就是多慧的名聲大受歡迎的緣故」、「有夠可愛！」不過據現場球迷表示，李多慧離去後先進球場幫味全龍應援，1小時後再走出球場去手搖飲店拿飲料，因此女神最後還是有喝到自己代言的飲品，她拿著飲料笑說：「他們現在很紅，我代言人我等1個小時，所以這是很貴時間的飲料！」