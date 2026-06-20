《ONE PIECE》草帽海賊團今年在台灣環島一圈了！從3月真人版影集宣傳登陸高雄、近期淡水金色水岸合作活動，還有7/17 展開的「ONE PIECE FILM FESTIVAL 航海王映畫祭」，如今宣布航向東台灣，7月11日至8月16日花蓮縣政府攜手《航海王》，打造「2026 花蓮FUN暑假」將在壽豐鄉鯉魚潭登場，不僅有全台最大的15公尺寬「千陽號」，魯夫等人氣角色也將現身花蓮各地，預計掀起動漫迷暑假熱潮。
千陽號停靠鯉魚潭 六大人氣角色陪粉絲冒險
今年「2026 花蓮FUN暑假」首度與超人氣動漫《航海王》合作，活動將於7月11日至8月16日在花蓮壽豐鯉魚潭舉行，最大亮點就是打造全台最大的15公尺寬「千陽號」，停靠在鯉魚潭湖面，搭配水舞、燈光秀打造沉浸式夜間演出。
除了千陽號外，魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布及喬巴等六大經典角色，也將以大型裝置藝術形式現身花蓮不同景點與交通節點，讓遊客一邊旅行、一邊展開尋找草帽海賊團的冒險。
花蓮借鏡熊本復興 《航海王》IP助攻觀光
值得一提的是，花蓮近年積極透過動漫IP振興觀光，除了此次攜手《航海王》打造「2026 花蓮FUN暑假」外，遠雄海洋公園今年也與《進擊的巨人》合作推出主題活動，希望吸引更多動漫迷造訪花蓮，持續為地方觀光注入新動能。
花蓮縣政府表示，此次跨國合作靈感源自2016年熊本地震後，《航海王》作者尾田榮一郎發起的「航海王熊本復興計畫」，透過在熊本各地設置草帽海賊團角色銅像，成功帶動地方觀光。今年「花蓮FUN暑假」也延續相同理念，將《航海王》象徵的「冒險、夥伴、夢想」精神帶進花蓮，藉由國際級動漫 IP 吸引遊客、帶動暑假觀光人潮，協助在地產業持續復甦。
🟡 「花蓮FUN暑假」活動資訊
📌日期：7月11日至8月16日
📌地點：花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭
📌亮點：
■全台最大15公尺寬千陽號
■《航海王》六大人氣角色大型裝置
■水舞燈光秀
■結合鯉魚潭夏季活動與周邊體驗
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今年「2026 花蓮FUN暑假」首度與超人氣動漫《航海王》合作，活動將於7月11日至8月16日在花蓮壽豐鯉魚潭舉行，最大亮點就是打造全台最大的15公尺寬「千陽號」，停靠在鯉魚潭湖面，搭配水舞、燈光秀打造沉浸式夜間演出。
除了千陽號外，魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布及喬巴等六大經典角色，也將以大型裝置藝術形式現身花蓮不同景點與交通節點，讓遊客一邊旅行、一邊展開尋找草帽海賊團的冒險。
值得一提的是，花蓮近年積極透過動漫IP振興觀光，除了此次攜手《航海王》打造「2026 花蓮FUN暑假」外，遠雄海洋公園今年也與《進擊的巨人》合作推出主題活動，希望吸引更多動漫迷造訪花蓮，持續為地方觀光注入新動能。
花蓮縣政府表示，此次跨國合作靈感源自2016年熊本地震後，《航海王》作者尾田榮一郎發起的「航海王熊本復興計畫」，透過在熊本各地設置草帽海賊團角色銅像，成功帶動地方觀光。今年「花蓮FUN暑假」也延續相同理念，將《航海王》象徵的「冒險、夥伴、夢想」精神帶進花蓮，藉由國際級動漫 IP 吸引遊客、帶動暑假觀光人潮，協助在地產業持續復甦。
📌日期：7月11日至8月16日
📌地點：花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭
📌亮點：
■全台最大15公尺寬千陽號
■《航海王》六大人氣角色大型裝置
■水舞燈光秀
■結合鯉魚潭夏季活動與周邊體驗