效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊孫易磊，今（20）日迎接本季一軍第2次先發，交手太平洋聯盟第2名的福岡軟銀鷹隊，對決洋投史都華（Carter Stewart Jr.），力拚本季個人第2勝。《NOWnews》整理6月20日，孫易磊日職一軍先發對決軟銀隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。
🟡本文重點摘要
📍日職戰績表
📍6/20 孫易磊日職先發賽程
📍孫易磊近期表現
📍孫易磊球速條件如何？有哪些主力球種？
📍軟銀隊強嗎？目前洋聯A段班
📍6/20 孫易磊發對手是誰？史都華介紹
📍6/20孫易磊日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至6月20日賽前）
⚾6/20 孫易磊日職先發賽程
對戰組合：福岡軟銀鷹@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：ES CON FIELD HOKKAIDO
比賽時間：13：00（台灣時間）
先發投手：史都華（福岡軟銀鷹 4-3，5.59）VS孫易磊（ 北海道日本火腿鬥士1-0，0.00）
⚾孫易磊近期表現
現年21歲的孫易磊，6月11日升上一軍，本季初登板、初先發交手橫濱DeNA灣星隊，繳出6局無失分好投，還狂飆8次三振，靠著極速157公里速球搭配極品變速球壓制打者，表現完全不輸同場出戰的橫濱王牌東克樹，加上打線6局下適時打進2分，孫易磊奪下日職生涯首勝。
⚾孫易磊球速條件如何？有哪些主力球種？
據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用6種球種，速球均速153.6公里（使用率48.4.1%、揮空率8.7%），變速球均速136.9公里（使用率28.4%、揮空率37%），快速指叉球均速132.7公里（使用率11.6%、揮空率27.3%），滑球均速134公里，（使用率8.4%、揮空率0%），曲球均速119公里，（使用率2.1%、揮空率0%），二縫線速球均速148.9公里，（使用率1.1%、揮空率0%）
⚾軟銀隊強嗎？目前洋聯A段班
軟銀隊目前戰績37勝27敗、排在洋聯第2，落後龍頭埼玉西武獅隊3.5場勝差。攻擊端團隊敲出67轟排名第2，打擊率2成47在洋聯排名第3，23次盜壘排名第3，所有攻擊數據都是A段班水準，孫易磊必須要小心應付。
⚾6/20孫易磊先發對手是誰？史都華介紹
孫易磊此役正面對決的軟銀26歲洋投史都華，2019年加盟軟銀隊，今年是史都華第8個賽季。本季一軍出賽8場，拿下4勝3敗，防禦率5.59。史都華前次出賽是6月11日交流賽先發對決阪神虎隊，主投5.2局失2分，最終無關勝敗，最近3戰拿下2勝，目前是2連勝的狀態。
據《Sportsnavi》分析，史都華共有4球種，除了速球外，還搭快速指叉球、曲球以及卡特球。其中速球均速約150.6公里（使用率45.2%、揮空率5.3%），快速指叉球均速約135.2公里（使用率25%、揮空率22.6%），卡特球均速約136.9公里（使用率18.5%、揮空率12.1%），曲球均速約124.7公里（使用率11.3%、揮空率10.5%）。
⚾6/20 孫易磊日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 2台（74頻道）
MOD：DAZN 2台（214頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）
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📍日職戰績表
📍6/20 孫易磊日職先發賽程
📍孫易磊近期表現
📍孫易磊球速條件如何？有哪些主力球種？
📍軟銀隊強嗎？目前洋聯A段班
📍6/20 孫易磊發對手是誰？史都華介紹
📍6/20孫易磊日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至6月20日賽前）
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|埼玉西武獅
|67
|41
|24
|2
|.631
|-
|福岡軟銀鷹
|64
|37
|27
|0
|.578
|3.5
|歐力士猛牛
|65
|36
|28
|1
|.563
|4.5
|北海道日本火腿鬥士
|68
|38
|30
|0
|.559
|4.5
|千葉羅德海洋
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|東北樂天金鷲
|65
|23
|41
|1
|.359
|17.5
對戰組合：福岡軟銀鷹@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：ES CON FIELD HOKKAIDO
比賽時間：13：00（台灣時間）
先發投手：史都華（福岡軟銀鷹 4-3，5.59）VS孫易磊（ 北海道日本火腿鬥士1-0，0.00）
現年21歲的孫易磊，6月11日升上一軍，本季初登板、初先發交手橫濱DeNA灣星隊，繳出6局無失分好投，還狂飆8次三振，靠著極速157公里速球搭配極品變速球壓制打者，表現完全不輸同場出戰的橫濱王牌東克樹，加上打線6局下適時打進2分，孫易磊奪下日職生涯首勝。
⚾孫易磊球速條件如何？有哪些主力球種？
據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用6種球種，速球均速153.6公里（使用率48.4.1%、揮空率8.7%），變速球均速136.9公里（使用率28.4%、揮空率37%），快速指叉球均速132.7公里（使用率11.6%、揮空率27.3%），滑球均速134公里，（使用率8.4%、揮空率0%），曲球均速119公里，（使用率2.1%、揮空率0%），二縫線速球均速148.9公里，（使用率1.1%、揮空率0%）
⚾軟銀隊強嗎？目前洋聯A段班
軟銀隊目前戰績37勝27敗、排在洋聯第2，落後龍頭埼玉西武獅隊3.5場勝差。攻擊端團隊敲出67轟排名第2，打擊率2成47在洋聯排名第3，23次盜壘排名第3，所有攻擊數據都是A段班水準，孫易磊必須要小心應付。
孫易磊此役正面對決的軟銀26歲洋投史都華，2019年加盟軟銀隊，今年是史都華第8個賽季。本季一軍出賽8場，拿下4勝3敗，防禦率5.59。史都華前次出賽是6月11日交流賽先發對決阪神虎隊，主投5.2局失2分，最終無關勝敗，最近3戰拿下2勝，目前是2連勝的狀態。
據《Sportsnavi》分析，史都華共有4球種，除了速球外，還搭快速指叉球、曲球以及卡特球。其中速球均速約150.6公里（使用率45.2%、揮空率5.3%），快速指叉球均速約135.2公里（使用率25%、揮空率22.6%），卡特球均速約136.9公里（使用率18.5%、揮空率12.1%），曲球均速約124.7公里（使用率11.3%、揮空率10.5%）。
⚾6/20 孫易磊日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 2台（74頻道）
MOD：DAZN 2台（214頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）