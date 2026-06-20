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戰爭中重要產業 科技業占烏克蘭4％GDP、40%出口

▲黃志芳（圖前右1）也說，台灣與烏克蘭在國防產業合作具有相當潛力，尤其下周的台灣歐洲形象展就有無人機專館，將會展現台灣在歐盟商機。

戰爭下維持95%工作量能 烏克蘭靠發電設備、星鏈

烏克蘭進入戰火逾4年，然而不僅人民展現韌性，即便俄羅斯攻勢不斷也可以維持95%的科技產業量能，科技業更是占烏克蘭經濟及出口重要比率。利沃夫科技聚落（Lviv IT Cluster）持續培育新創產業，更尋求與台灣硬體掛帥的產業合作，將在戰爭中所培養科技實力可以延伸到台灣。利沃夫是烏克蘭的科技中心，從2022年開戰以來，更是吸引全國各地科技產業落腳；據最新統，利沃夫目前共有599家科技公司，較7年前的192家大幅成長。利沃夫科技聚落總裁Sviatoslav Kavetskyi指出，組織即將服務15年，強項在於科技研究及社會研究，了解企業如何在烏克蘭運作，10年前科技專業約7.5萬人，如今已經成長至30萬人，而每5位就有1位女性。利沃夫IT聚落國際合作代表Svitlana Skrypka表示，科技產業是烏克蘭的經濟動力之一，占國家4%的國內生產毛額（GDP），更是對外出口服務占逾4成，僅次於農業出口，更是戰爭期間少數未受影響產業。Skrypka表示，他們所建構的生態系合作觸及到科技產業的各層級，包括教育、企業支持及政府等，強調並非由政府出資成立，而是保持著獨立性，並已經釋出50幾項計畫，包括連續舉辦13年的烏克蘭最大的科技活動「科技舞台」（IT Arena）。最後，他們提及「勝利計畫」（Victory Project），也就是支持人道救援、軍隊、民生設施，今年底即將達到500萬元，這些支持來自生態系、企業等，貿協董事長黃志芳表示，貿協不僅是與科技產業合作，更是觸及到所有產業，每年都會舉辦20幾場展覽，包括台北國際電腦展（Computex）、SEMICON等，以及支持新創產業的Innovex。他也認為，因台積電現正於德國投資設廠，需要龐大人才支援，以烏克蘭雄厚的STEM（科學、技術、工程、數學）教育實力，認為烏克蘭處於非常有利的位置來合作。對此，Kavetskyi表示，現在烏克蘭新創企業，有2／3是從事國防產業，這對於具有工業生產能力及戰爭中國家是相當自然。黃志芳也說，台灣與烏克蘭在國防產業合作具有相當潛力，尤其下周的台灣歐洲形象展就有無人機專館，將會展現台灣在歐盟商機。對於戰爭是否影響到科技產業及基礎設施？Kavetskyi回應，一開始確實具有挑戰性，但烏克蘭經過疫情、戰爭已經培育出隨時隨地都可以工作的狀態，現在很多住家企業都有自有發電設施、太陽能板，更有星鏈確保網路通訊，工作效率可達到95%。而台灣硬體具有一定實力，軟體則尋求更多合作，但包括美國、印度、以色列、法國都想要跟台灣合作，烏克蘭有哪些優勢如何脫穎而出？Kavetskyi說，軟體產業投資量能相對不用那麼繁重，但戰爭期間已經可以看到逐漸靠攏硬體產業，而軟體業本質都不太相同，像是烏克蘭就講求B2B，認為烏克蘭軟體實力，仍舊可以跟台灣硬體業相輔相成。