隨著現在各大手機品牌技術都已經非常成熟，現在也有許多品牌開始慢慢被大家發掘，iPhone以及三星手機已經不是大家選購的唯二選擇。然而根據通訊行「地標網通」最新排行榜顯示，扣除iPhone以及三星的手機之外，最多人購買的手機目前為OPPO的「A6s」機款，每支最低不用5500元就能夠帶回家，堪稱是長輩機、孝親機送禮的首選！
熱銷手機排行榜iPhone 17包下冠亞軍！三星、OPPO中階機大戰
根據通訊行「地標網通」最新公布在官網的熱銷手機排行榜，iPhone 17依舊沒有懸念拿下冠軍，亞軍則是由iPhone 17 Pro奪下，季軍為三星中階機系列的A17，至於第四名就出現非蘋果以及三星的手機，由OPPO A6s卡位成功，贏過第五名的三星 S26 ultra。
至於第六名至第十名，依序分別為「三星A57」、「Google pixel 10a」、「OPPO Reno 15F」、「iPhone 17e」以及「vivo V60」。從排行榜可以看出iPhone依舊是主打高階市場龍頭，iPhone 17e也沒有要跟你打價格戰僅排行第9，反倒是三星、OPPO這些中階機搶佔前中位名次，尤其是兩品牌的「A系列」都深受民眾喜愛，競爭意味濃厚。
手機不想再用iPhone、三星了！OPPO手機近幾年也是超夯
由於現在許多手機品牌都會有自己的獨門技術，每個人使用習慣也不同，手機市場雖然以蘋果iPhone、三星為主，不過近幾年來OPPO、vivo這些品牌也是憑藉著中低價位的中階機打入台灣市場。
根據「傑昇通信」最新品牌銷售市占率報告，OPPO的銷售市占率可以達到11.8%，而vivo則是有7.3%，如果再加上Google的4.1%，其實第三勢力群已經超過市占率22%之多，而撇除三星、iPhone來說，OPPO則是手機市場的第三大品牌，近幾年真的靠中階機打出好口碑。
OPPO A6s一支免5500賣超好！手機特色、評價一次看
不管是「地標網通」還是「傑昇通信」這些知名的通訊行，其排列OPPO最熱銷的手機就是A6s，這支手機是在今年2月正式在台灣上市販售，手機本身搭載天璣6300處理器，另外擁有6.75吋120Hz大螢幕，追劇滑社群都超流暢；還有超強續航力7000mAh電池容量；5000萬畫素主鏡頭搭配IP69、IP68、IP66防塵防水，雖然有7490元、9490元兩種容量版本，不過現在許多通訊行最低價已經不用5500元就能帶回家，CP值高到不行。
有不少買過A6s送給長輩的都表示「我買一支A6s送我媽當母親節禮物，她稱讚到現在，螢幕大電池也大超猛」、「我買6000多，以長輩機來說，大螢幕大容量真的很適合送給他們使用」、「我只能說這支A6s孝親機首選，電量夠大螢幕也很大，我媽追劇追得很開心」、「買給我爸用，很愛在那裡滑手機，大容量7000mAh真的太讚」。只能說，如果你最近也想買送長輩手機、預算有所考量的話，也許這支OPPO A6s會是你不錯的選擇哦！
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根據通訊行「地標網通」最新公布在官網的熱銷手機排行榜，iPhone 17依舊沒有懸念拿下冠軍，亞軍則是由iPhone 17 Pro奪下，季軍為三星中階機系列的A17，至於第四名就出現非蘋果以及三星的手機，由OPPO A6s卡位成功，贏過第五名的三星 S26 ultra。
至於第六名至第十名，依序分別為「三星A57」、「Google pixel 10a」、「OPPO Reno 15F」、「iPhone 17e」以及「vivo V60」。從排行榜可以看出iPhone依舊是主打高階市場龍頭，iPhone 17e也沒有要跟你打價格戰僅排行第9，反倒是三星、OPPO這些中階機搶佔前中位名次，尤其是兩品牌的「A系列」都深受民眾喜愛，競爭意味濃厚。
由於現在許多手機品牌都會有自己的獨門技術，每個人使用習慣也不同，手機市場雖然以蘋果iPhone、三星為主，不過近幾年來OPPO、vivo這些品牌也是憑藉著中低價位的中階機打入台灣市場。
根據「傑昇通信」最新品牌銷售市占率報告，OPPO的銷售市占率可以達到11.8%，而vivo則是有7.3%，如果再加上Google的4.1%，其實第三勢力群已經超過市占率22%之多，而撇除三星、iPhone來說，OPPO則是手機市場的第三大品牌，近幾年真的靠中階機打出好口碑。
不管是「地標網通」還是「傑昇通信」這些知名的通訊行，其排列OPPO最熱銷的手機就是A6s，這支手機是在今年2月正式在台灣上市販售，手機本身搭載天璣6300處理器，另外擁有6.75吋120Hz大螢幕，追劇滑社群都超流暢；還有超強續航力7000mAh電池容量；5000萬畫素主鏡頭搭配IP69、IP68、IP66防塵防水，雖然有7490元、9490元兩種容量版本，不過現在許多通訊行最低價已經不用5500元就能帶回家，CP值高到不行。
有不少買過A6s送給長輩的都表示「我買一支A6s送我媽當母親節禮物，她稱讚到現在，螢幕大電池也大超猛」、「我買6000多，以長輩機來說，大螢幕大容量真的很適合送給他們使用」、「我只能說這支A6s孝親機首選，電量夠大螢幕也很大，我媽追劇追得很開心」、「買給我爸用，很愛在那裡滑手機，大容量7000mAh真的太讚」。只能說，如果你最近也想買送長輩手機、預算有所考量的話，也許這支OPPO A6s會是你不錯的選擇哦！