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熱銷手機排行榜iPhone 17包下冠亞軍！三星、OPPO中階機大戰

iPhone 17依舊沒有懸念拿下冠軍，亞軍則是由iPhone 17 Pro奪下

反倒是三星、OPPO這些中階機搶佔前中位名次，尤其是兩品牌的「A系列」都深受民眾喜愛，競爭意味濃厚。

▲iPhone 17系列依舊是目前台灣最熱銷的手機，蘋果吃下高階手機市場，沒什麼競爭對手。（圖/傑昇通信提供）

手機不想再用iPhone、三星了！OPPO手機近幾年也是超夯

OPPO的銷售市占率可以達到11.8%，而vivo則是有7.3%，如果再加上Google的4.1%

▲OPPO手機近幾年靠著中階低價位的優勢，在台灣手機市場已經佔有一席之地。（圖/傑昇通信提供）

OPPO A6s一支免5500賣超好！手機特色、評價一次看

另外擁有6.75吋120Hz大螢幕，追劇滑社群都超流暢；還有超強續航力7000mAh電池容量

不過現在許多通訊行最低價已經不用5500元就能帶回家，CP值高到不行。

▲OPPO A6s現在通訊行最低價格不需要5500就可以帶回家，CP值非常高的中階機、長輩機。（圖/marketplace）