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▲不少The Dodomen的老粉對於將小編Jeannie轉為幕前感到困惑與不解，認為其主持調性跟頻道不合。（圖／翻攝自The DoDomen IG@thedodomen）

百萬YouTube頻道The DoDoMen（嘟嘟人）近期陷入輿論風暴，起因於團隊成員Jeannie頻繁出現在影片與Podcast中，引發部分觀眾反彈。原本外界以為只是單純的內容喜好差異，沒想到團隊最新Podcast以「回應酸民」為主題正面迎戰後，反而讓爭議進一步擴大，不少長期支持的觀眾認為，自己提出的意見與建議被直接歸類為酸民，讓人感到失望與受傷，讓不少老粉直呼退訂。此次風暴的核心人物Jeannie，是此次老粉、觀眾討論的焦點，部分觀眾認為她的說話方式、音量與節目風格與DoDoMen原有調性不符，甚至直言因為她的加入而開始減少觀看頻率；不過也有支持者認為，Jeannie本來就有自己的受眾與特色，頻道經營者有權決定合作對象，不喜歡的觀眾大可選擇不觀看，雙方因此在社群平台展開激烈論戰。在大量討論中，最常出現的聲音之一就是「現在只看Eric」，不少網友表示，相較於近期偏向商業合作、團隊互動與Podcast內容，Eric獨自前往各國拍攝的旅遊、文化探索與宜居城市系列，仍保有早期DoDoMen最受歡迎的特色。從百慕達三角洲、亞馬遜叢林到各國深度紀錄，不少觀眾認為Eric的內容依舊維持當年「跳脫舒適圈」的精神。除了批評聲音外，也有許多理性粉絲提出折衷方案，希望DoDoMen能仿效其他大型創作者，成立副頻道讓員工、Podcast或生活類內容獨立發展，主頻道則回歸旅遊探險、外國人文化交流等核心主題；支持者認為這樣既能讓新成員培養自己的受眾，也能保留原本觀眾喜愛的內容風格。不過截至目前為止DoDoMen團隊尚未針對相關建議做出進一步回應。有粉絲認為DoDoMen有權堅持自己的創作理念，也有人認為頻道能夠成長至今，離不開長期支持的觀眾聲音。由於DoDoMen的頻道核心價值是「跳脫舒適圈」，因此不少粉絲認為，老闆要帶著員工一起成長、賺錢無可厚非，但如果因此忘了初心，就會失去頻道的初衷。而對於粉絲的批評，DoDomen團隊也透過IG回應：「最近關於Jeannie的討論，有很多觀眾給我們回饋建議跟想法，當中包含有建設性的建議、以及惡意或針對性的攻擊，酸民的說法不是泛指每一個留言。謝謝大家給我們寶貴的意見，給我們很多想法與建議，我們都有看見、並且陸續討論做一些適當的優化，也謝謝一路支持我們的粉絲，我們會持續進步。」